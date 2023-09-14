В воронежском Доме журналистов обсудили вопросы профилактики, контроля и лечения детской близорукости

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В Воронежском областном доме журналистов прошел круглый стол на тему «Детское зрение: контроль, профилактика и лечение близорукости». В обсуждении актуальной проблемы приняли участие Тамара Голева, внештатный офтальмолог департамента здравоохранения Воронежской области; Ольга Сломова, заместитель главного врача Воронежской областной офтальмологической больницы; Станислав Слаутинский, руководитель оптической группы «Точка зрения»; Юрий Белов, директор СОШ №9; Владимир Золотарев, директор по образовательной и профессиональной поддержке «ЭссилорЛюксоттика»; Наталья Киреченкова, председатель комиссии по молодежной политике Общественной палаты Воронежской области.

- Проблема близорукости – не нова, она обусловлена постоянно растущей нагрузкой на зрение у современного человека, - отметила Тамара Голева. – Вылечить существующую уже миопию невозможно, но необходимо постоянно контролировать состояние зрения и принимать меры, чтобы близорукость не прогрессировала.

По словам специалиста, чем раньше начата работа над проблемами зрения у ребенка, тем больше вероятность остановить обострение близорукости и развитие осложнений. И в этом состоит основная задача, как врачей, так и родителей.

По словам Тамары Голевой, в последние годы наметилась тенденция к снижению количества первично выявленных случаев близорукости среди школьников. Но в тоже время в среде студентов близорукость стремительно растет.

Заместитель главного врача Воронежской областной офтальмологической больницы Ольга Сломова акцентировала внимание на необходимости не просто корректировать миопию у ребенка, но и не допустить ее резкого прогрессирования. Более того, важно подходить к решению проблемы комплексно, используя не только медикаментозное лечение или ношение правильно подобранных очков. Ребенку надо регулярно выполнять специальную гимнастику для глаз, достаточно двигаться и гулять на свежем воздухе.

- Для своевременного выявления миопии, родителям необходимо ежегодно водить ребенка на осмотр к офтальмологу, - считает Станислав Слаутинский. – Если проблема со зрением возникла, то важно подбирать линзы не просто для коррекции зрения, а для контроля близорукости. И самый безопасный вариант – использование очков.

В качестве действенной меры профилактики распространения близорукости среди детей директор школы №9 Юрий Белов предложил ввести в практику приглашение специалистов-офтальмологов на общешкольные родительские собрания, чтобы донести до родителей актуальность этой проблемы. А Наталья Киреченкова выступила с инициативой внести на обсуждение экспертного совета Общественной палаты области возможность учреждения в регионе Года школьного зрения.

- Мы очень продуктивно сегодня поработали, определили практические шаги и наметили инициативы, с которыми можем выходить в Общественный совет и департамент образования. Радует, что решение этих проблем находится в наших руках. И нам надо действовать, - подытожил круглый стол ведущий Андрей Долженков, руководитель Воронежского областного Дома журналистов.