Депутаты ГорДумы Воронежа рассмотрели вопрос дополнительного финансирования программы по защите от ЧС

Фото ГорДумы Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронежской ГорДуме прошло заседание комиссий по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям, по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий городского округа, по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры. На нем депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся внесения корректировок в две муниципальные программы.

Первая из них направлена на развитие транспортной системы Воронежа. Комментируя предлагаемые поправки, председатель комиссии Думы по транспорту Дмитрий Крутских отметил, что они не предусматривают существенных изменений в финансировании.

Фото ГорДумы Воронежа Фото: Предоставлено

Вторым вопросом парламентарии обсудили коррективы в программу «Защита от чрезвычайных ситуаций», с которыми их познакомил руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Сергей Хомук. Финансирование этой программы предлагается увеличить на 1,029 миллиарда рублей в связи с разработкой новой концепции и утверждением проекта. Дополнительные средства необходимы на оборудование систем оповещения в соответствии с предъявляемыми требованиями.

- Ими оговорено, что 75% населения должно оповещаться при помощи радиотехнических средств, то есть сирены, поэтому необходимо 600 миллионов рублей. Это решение будет приниматься на уровне правительства России,- сообщил Сергей Хомук.

Дополнительных расходов, по словам руководителя, потребует и ремонт здания, в котором размещается управление по делам гражданской обороны и ЧС администрации Воронежа. Зданию 15 лет, за это время в нем стала неисправна пожарная сигнализация, и эксплуатировать его в таком виде больше нельзя. По расчетам специаистов, ремонт сигнализации обойдется в 697 тысяч рублей.

Фото ГорДумы Воронежа Фото: Предоставлено

Третья статья растущих расходов муниципальной программы - обустройство и содержание беженцев. Если в 2022 году на эти цели предназначалось финансирование в объеме около 500 миллионов рублей, то в текущем году затраты увеличились более чем в два раза. Содержание беженцев муниципалитету компенсирует федеральная казна, однако средства приходят с опозданием. А значит, необходимо заложить увеличение резервного фонда в рамках муниципальной программы.

Обсудив предложения, члены комиссий одобрили решение рекомендовать принятие корректировок программ на следующем заседании Думы.