Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2023 15:30

Депутаты ГорДумы Воронежа рассмотрели вопрос дополнительного финансирования программы по защите от ЧС

Расходы по ней предлагается увеличить на 1,029 миллиарда рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Фото ГорДумы Воронежа

Фото ГорДумы Воронежа

Фото: Предоставлено

В Воронежской ГорДуме прошло заседание комиссий по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям, по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий городского округа, по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры. На нем депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся внесения корректировок в две муниципальные программы.

Первая из них направлена на развитие транспортной системы Воронежа. Комментируя предлагаемые поправки, председатель комиссии Думы по транспорту Дмитрий Крутских отметил, что они не предусматривают существенных изменений в финансировании.

Фото ГорДумы Воронежа

Фото ГорДумы Воронежа

Фото: Предоставлено

Вторым вопросом парламентарии обсудили коррективы в программу «Защита от чрезвычайных ситуаций», с которыми их познакомил руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Сергей Хомук. Финансирование этой программы предлагается увеличить на 1,029 миллиарда рублей в связи с разработкой новой концепции и утверждением проекта. Дополнительные средства необходимы на оборудование систем оповещения в соответствии с предъявляемыми требованиями.

- Ими оговорено, что 75% населения должно оповещаться при помощи радиотехнических средств, то есть сирены, поэтому необходимо 600 миллионов рублей. Это решение будет приниматься на уровне правительства России,- сообщил Сергей Хомук.

Дополнительных расходов, по словам руководителя, потребует и ремонт здания, в котором размещается управление по делам гражданской обороны и ЧС администрации Воронежа. Зданию 15 лет, за это время в нем стала неисправна пожарная сигнализация, и эксплуатировать его в таком виде больше нельзя. По расчетам специаистов, ремонт сигнализации обойдется в 697 тысяч рублей.

Фото ГорДумы Воронежа

Фото ГорДумы Воронежа

Фото: Предоставлено

Третья статья растущих расходов муниципальной программы - обустройство и содержание беженцев. Если в 2022 году на эти цели предназначалось финансирование в объеме около 500 миллионов рублей, то в текущем году затраты увеличились более чем в два раза. Содержание беженцев муниципалитету компенсирует федеральная казна, однако средства приходят с опозданием. А значит, необходимо заложить увеличение резервного фонда в рамках муниципальной программы.

Обсудив предложения, члены комиссий одобрили решение рекомендовать принятие корректировок программ на следующем заседании Думы.

КАРТИНА ДНЯ