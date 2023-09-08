В Воронеже торжественно открыли памятник воинам, закрывшим собой вражеские дзоты

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

8 сентября в Воронеже в торжественной обстановке под звуки гимна Российской Федерации открыли памятник в честь подвига воинов Красной Армии, закрывших собой амбразуры пулеметных огневых точек противника в годы Великой Отечественной войны. Монумент установили в месте, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои, - у руин здания областной клинической больницы 1930-х годов. Памятник Ротонда и сегодня служит красноречивым напоминанием о тех трагических днях.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ПРИМЕР БЕССТРАШИЯ И СИЛЫ ДУХА

На церемонии присутствовали губернатор Александр Гусев, мэр Воронежа Вадим Кстенин, члены Национальной палаты при Губернаторе, школьники-юнармейцы, курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А Гагарина, а также простые воронежцы.

Открывая церемонию, глава региона Александр Гусев напомнил собравшимся о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни ради в борьбе с фашизмом, в том числе и на защите нашего города.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

– Ради товарищей, ради Великой Победы они шли в открытую на врага и своими телами прикрывали источники огня. Как известно, такой же геройский поступок совершил и Александр Матросов. Это были люди обладавшие исключительным бесстрашием и колоссальной силой духа, они твердо знали, что не оставляют себе шанса выжить, но ими двигали безграничная любовь к Родине и огромная ненависть к фашистам. Благодаря таким воинам в нашем народе крепли стойкость и вера в собственную несокрушимость, – подчеркнул Александр Гусев.

Глава области отметил, что инициатива создания памятника принадлежала Национальной палате при губернаторе, и поблагодарил всех, кто принял участие в его создании. Александр Гусев выразил уверенность, что монумент станет еще одним символом памяти о Великой Отечественной войне и благодарности всем ее героям, спасшим мир от нацизма. Их пример и сегодня помогает россиянам противостоять агрессии.

ЧЕТЫРЕ ВОРОНЕЖСКИХ ГЕРОЯ, ПОВТОРИВШИХ ПОДВИГ АЛЕКСАНРА МАТРОСОВА

В боях за Воронеж в годы Великой Отечественной войны, погибли около 40 тысяч человек. Их останки покоятся в братских могилах на территории города. Среди защитников города известны имена четырех бойцов, закрывших собой вражеские дзоты. Это командир взвода 454-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии Лазарь Дзотов, старшина 849-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии Михаил Абызов, командир и красноармеец стрелкового взвода 796-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии Михаил Бовкун и Геннадий Вавилов.

В октябре 2022 года на открытии бюста Лазаря Дзотова мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал продолжить работу по увековечиванию памяти героев Красной Армии. Ее итогом и стал новый памятник, установленный в год 80-летия освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, именами героев названы улицы города.

Автор памятника – московский скульптор Олег Ершов, чей проект стал победителем открытого конкурса воронежского управления культуры. Он также присутствовал на церемонии открытия монумента и подлился деталями работы над его созданием:

– Немного боялся, что не получится сделать что-то уникальное, ведь памятников, посвященных Великой Отечественной войне и ее героям, в нашей стране очень много. Старался воплотить образ бойца Красной Армии в современном архитектурном объекте.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ТЕРРИТОРИЮ РЯДОМ С ПАМЯТНИКОМ БЛАГОУСТРОИЛИ

Перед установкой памятника управа Центрального района провела благоустройство прилегающей территории: замостила тротуар на участке от улицы Транспортной до дома №56 по улице Бурденко, смонтировала освещение. В сквере установили скамейки и урны.

- Теперь жители и гости Воронежа по обновленному тротуару смогут добраться до мемориала и почтить память погибших защитников нашего города, а также увидеть памятник войны, который мы постарались сохранить для потомков, – рассказал мэр Вадим Кстенин.

Праздник завершился возложением цветов к подножию памятника и панихидой в память о погибших воинах.