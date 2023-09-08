С 8 по 10 сентября в Воронежской области будут выбирать губернатора Фото: Иван Макеев

Когда пройдут выборы губернатора Воронежской области

В течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября - в Воронежской области пройдут выборы губернатора. Избирательные пункты откроются в пятницу в 8:00. Жители региона смогут проголосовать традиционным способом на участках или в дистанционном формате. Кстати, онлайн-режим на выборах в Воронежской области будет применяться впервые.

Кандидаты в губернаторы Воронежской области 8-10 сентября 2023

Пять претендентов примут участие в сентябрьских выборах. За кресло главы региона сразятся:

- председатель областного отделения партии «Родина» Игорь Борисов («Родина»),

- руководитель воронежского отделения организации «Молодежь «Справедливой России» Ярослав Тарасов («Справедливая Россия - патриоты - за правду»),

- координатор регионального отделения ЛДПР Павел Большов (ЛДПР),

- первый секретарь обкома коммунистической партии России Андрей Рогатнев (КПРФ),

- действующий губернатор Александр Гусев («Единая Россия»).

Губернатора Воронежской области избирают на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается претендент, получивший более 50% голосов избирателей.

Выборы губернатора Воронежской области: участки, график работы

463 избирательных участка откроются в Воронеже в 8 утра 8 сентября. На них будут усилены меры безопасности. Накануне все помещения проверили члены особой комиссии с участием кинологов. Также специалисты разработали целый комплекс инженерно-технических средств охраны, предусматривающий бесперебойную работу средств видеонаблюдения, оборудование датчиками охранно-пожарной сигнализации, системами оперативного реагирования на нештатные ситуации и видеофиксации, использование металлодетекторов и ряд других мер. К охране привлекут свыше 580 сотрудников полиции.

Десятки участков откроются и в районах области. Они будут работать в течение всех трех дней с 8 утра и до 20 часов.

Дистанционное электронное голосование в Воронежской области: как проголосовать онлайн

Впервые в 2023-м у жителей региона появилась возможность отдать свой голос за одного из кандидатов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого предварительно нужно было подать заявление через портал Госуслуг. Дождаться решения - по результатам рассмотрения в личном кабинете у обращения должен был появиться статус «Учтено». Затем в дни голосования избирателю необходимо зайти на сайт ДЭГ с помощью учетной записи Госуслуг, ознакомиться с техническими условиями проведения голосования, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании принимали до 23:59 понедельника, 4 сентября. Тем, кто не успел зарегистрироваться, придется отправиться на традиционные избирательные участки и уже там сделать выбор в пользу одного из кандидатов.

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