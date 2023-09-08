Воронежские спортивные выходные: три турнира лучших велосипедистов России

Сразу три всероссийских турнира по велоспорту пройдут 10 и 11 сентября в спорткомплексе «Олимпик». Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронежской области на выходных пройдет немало интересных спортивных событий. Среди них явно выделяются три турнира в одном: чемпионат и первенство России, а также всероссийские соревнования по велоспорту (шоссе). Они пройдут в Воронеже на трассе спорткомплекса «Олимпик» (Московский проспект, 150) 10 и 11 сентября. В турнире участвуют 210 велогонщиков. Соревнования оба дня начнутся в 10.00 и будут завершаться в 15.00.

9 сентября в лесу недалеко от дома № 107 по улице Острогожской состоятся чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию (дисциплина кросс-лонг-общий старт). В турнирах будут участвовать 300 спортсменов. Соревнования стартуют в 11.00, закончатся они к 14.00.

9 сентября в скальном массиве около села Сторожевое-1 в Острогожском районе продолжатся начавшиеся 8 сентября чемпионат области и региональные соревнования по спортивному туризму на горной дистанции. А 10 сентября они завершатся. Лучших и в субботу, и в воскресенье будут определять с 9.00 до 18.00.

Также 9 и 10 сентября пройдет Кубок Губернатора по стендовой стрельбе. Этот областной турнир состоится в Воронеже в спортивном стрелковом комплексе профсоюзов (улица Острогожская, 101). Участники турнира будут оба дня соревноваться в меткости с 10.00 до 18.00.

10 сентября в Нововоронеже состоится первенство Воронежской области по баскетболу 3x3. Баталии мастеров обращения с оранжевым мячом пройдут на территории спортивного ядра МАУ «Спортцентр». Игры начнутся в 10.00 и будут заканчиваться в 18.00.

А еще 10 сентября в Воронеже состоится чемпионат области по тхэквондо (версия ВТФ). Соревнования пройдут в спортзале СДЮСШОР № 33 (Бульвар Победы, 17Б). Турнир стартует в 10.00, а завершится к 15.00.