В воронежском сквере имени Бунина устанавливают авторские люки

Так выглядит авторский люк. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В самом центре Воронежа, в сквере имени Ивана Бунина, расположенным рядом с библиотекой имени Никитина и зданием мэрии, начали монтировать авторские люки. Они представляют собой симбиоз символов города. Волны намекают на связь Воронежа с водой, корабль и год основания столицы Черноземья – отсылка к славной истории Петровских времен. Внешнее кольцо люка в виде шестеренки и колосьев – символы исторически сложившейся значимости нашего города как аграрно-промышленного центра.

Новые люки уже установили. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Идею создания стилизованных люков поддержал мэр Воронежа.

– Стоимость такого уникального люка кардинально не отличается от типового при большом объеме производства. Один из вариантов дизайна реализован на проспекте Революции, а теперь и в сквере Бунина. Уверен, что авторские люки добавляют привлекательности нашим общественным пространствам, делают наш город еще уютнее для воронежцев и интереснее для гостей города, – отметил Вадим Кстенин.

Представитель компании-подрядчика Наталья Токарева, занимающейся благоустройством сквера имени Бунина, рассказала о новшестве подробнее:

- В ходе согласования люка возникла идея сделать квадратные корпуса, тоже индивидуального изготовления – не ставить стандартные, а сделать подходящие по стилистике. Мы в течение одного дня предложили дизайн, за четыре дня согласовали и изготовили оснастку, оперативнее мы еще ничего не делали. Такие же люки и корпуса будут установлены и на Петровской набережной. По стандарту они не окрашиваются, так устанавливаются в мощение, и краска может быстро стираться. Со временем люки покроются благородной окисью, что придаст им особый шарм. Это также полезно с технической точки зрения: поверхность металла уплотнится. И тогда люки будут служить долгие годы.

По поручению мэра Воронежа Вадима Кстенина благоустройство сквера, являющегося особо охраняемой территорией местного значения, находится под пристальным контролем управления экологии.

Так сейчас выглядит площадка у пешеходного перехода к мэрии. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

За многие годы без масштабных работ по обновлению в сквере накопилось немало дефектов. Благоустройство затрагивает не только непосредственно это место отдыха в центре Воронежа, где установят новые малые архитектурные формы и выполнят озеленение, но также площадку у Никитинской библиотеки и тротуар до улицы Платонова. Работы идут поэтапно, продлятся они до начала октября. Их график составлен таким образом, чтоб создать минимум неудобств для пешеходов.

Благоустроят и площадку возле Никитинской библиотеки. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Работы по благоустройству сквера должны завершить до начала октября. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Сейчас делают центральную клумбу, на которой проложен автополив, высажены розы, спирея и горная сосна. На благоустроенной территории посадили четыре ели и две липы, уложили рулонный газон. Также пройдет обустройство дорожек в сквере. А еще посадят деревья (западная туя) и кустарники (метельчатая гортензия и сортовая сирень).