Александр Гусев: «В Воронежскую область закупим еще 71 автобус»

фото: Правительство Воронежской области

В Воронежской области в 2023 году продолжается закупка новых автобусов для обслуживания 41 межмуниципального маршрута. Еще свыше 70 транспортных средств должны поставить к декабрю. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 7 сентября.

- В прошлом году мы выделили немало денег на обновление пассажирского транспорта. Сейчас мы успешно защитили нашу заявку у федеральных коллег, и нам одобрили получение специального казначейского кредита (с небольшой ставкой 3% годовых) - почти 800 млн рублей, -пояснил глава региона.

Планируется, что будет закуплен 71 автобус, оборудованный кондиционерами, спецсредствами для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа, навигаторами, а также системами видеонаблюдения. Машины должны поставить к декабрю 2023 года.

Ранее власти отмечали, что помимо уже закупленных 63 автобусов в Воронежскую область планируют приобрести еще 83. На это было выделено почти 1,5 млрд рублей. Транспорт распределят между муниципалитетами.