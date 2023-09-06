Депутаты городской Думы утвердили Почетных граждан Воронежа 2023 года

фото: Воронежская городская Дума

В Воронежской городской Думе на заседании 6 сентября депутаты рассмотрели несколько важных вопросов.

ЧЕСТВОВАТЬ БУДУТ НА ДЕНЬ ГОРОДА

Прежде всего парламентарии в ходе тайного голосования утвердили обладателей звания Почетного гражданина города в 2023 году. Были названы две кандидатуры, за которых отдали свои голоса народные избранники. Это доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности Воронежского института МВД, профессор, заслуженный юрист России Виктор Тройнин и сенатор РФ, заслуженный строитель РФ, Почетный строитель России, Почетный гражданин Воронежской области Сергей Лукин.

фото: Воронежская городская Дума

Ранее Общественная палата рекомендовала депутатам рассмотреть четыре кандидатуры. Среди них также были председатель правления ВООБО «Многодетная семья» Татьяна Захарова и заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Петр Кошелев.

В итоге после подсчета бюллетеней голоса распределились следующим образом. По 23 «за» получили Виктор Тройнин и Сергей Лукин, Татьяна Захарова – 5, а Петр Кошелев 9. По традиции чествовать Почетных граждан-2023 будут 16 сентября во время празднования Дня города.

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Далее депутаты обсудили еще ряд вопросов. Так, народные избранники утвердили проект решения о внесении изменений в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024-го и 2025-го. Теперь установлено, что в 2023-м финансовом году средства свыше 100 млн рублей, которые получают юрлица и ИП из муниципальной казны, подлежат казначейскому сопровождению.

фото: Воронежская городская Дума

Также парламентарии проголосовали за принятие на баланс муниципалитета из федеральной собственности девяти защитных сооружений гражданской обороны. Объекты расположены на территории школ. Поскольку они недостаточно финансировались, то состояние их сейчас плачевное. Передача на баланс муниципалитета позволит привести их в порядок. Воздержался на голосовании за этот проект депутат Андрей Померанцев (фракция КПРФ). Он взял слово и отметил, что помещения нужно сначала привести в порядок и решить вопрос с финансированием ремонта.