«Не звоню бабушке, боюсь, что ее убьют»: мужчина рассказал, как попал в воронежский приют для бездомных

Жители приюта. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На улице Куйбышева, 15, в микрорайоне Отрожка, рядом с Михайло-Архангельский храмом, официально открыли на данный момент единственный в Воронеже приют для бездомных, названный «Странноприимница». Существовавшие ранее на улицах 45 Стрелковой Дивизии и Молдавской по разным причинам пришлось закрыть – там у надзорных органов возникли претензии по соблюдению безопасности.

Пока в «Странноприимнице» два модульных домика, отдельные помещения для кухни и столовой, современные санузлы, где есть стиральная машина, хороший душ. Инициаторами его создания выступили священнослужитель отец Евгений (Лищенюк) и три его помощника. Они подали заявку на получение президентского гранта в 5 миллионов рублей, и в феврале 2023 года выиграли его.

Так выглядит один из домиков приюта. Фото: Юрий КОЗЛОВ

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Торжественная церемония открытия приюта прошла во вторник, 5 сентября. На ней теплые напутственные слова доброму начинанию сказали заместители департаментов здравоохранения и социальной защиты Воронежской области. Священнослужители освятили все помещения приюта. Секретарь Воронежской епархии, протоиерей Андрей Скакалин заявил об особой актуальности создания «Странноприимницы»:

- Во время изучения ситуации с помощью бездомным поняли, что открытие места, куда они могли бы прийти, чтобы переночевать или получить первую помощь, критически необходимо. Приют появился буквально за год. Когда приезжали на эту территорию в 2022-м, здесь был котлован, деревья росли, все вызывало чувство уныния. Теперь же все преобразилось, появились модульные домики, санузлы, кухня. На прилегающей территории скоро разобьют цветники, появятся елочки. То есть, будет сделано все, чтобы облегчить людям в приюте их тяжелую ситуацию, доставить утешение тем, кто жизнью раздавлены и побиты. Отрадно, что принимают участие в их судьбе первые лица здравоохранения и соцзащиты. В приют регулярно приезжает медицинский работник для оказания необходимой помощи.

Церемония освящения территории приюта. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Более подробно о работе приюта рассказал инициатор его создания, иерей отец Евгений Лищенюк:

- Мы больше десяти лет кормим бездомных, помогаем им одеждой, с оформлением документов. Добрая молва идет, что можно получить помощь здесь, вот к нам и идут люди. К тому же бездомные могут обратиться в Богоявленский храм. Он расположен в центре Воронежа по адресу: улица 25 Октября, 17А. Там находится консультационный кабинет, работает социальный работник, тоже кормят бездомных и малоимущих. Оттуда человека также направляют или при необходимости привозят в наш региональный центр «Странноприимница». Раньше на его месте был котлован, бетонные плиты. Когда-то здесь планировали храм. Потому и вырыли котлован, но в итоге Михайло-Архангельский храм был построен рядом. В ноябре мы за свои деньги стали вырубать заросли. В феврале получили средства президентского гранта, работы стали идти более интенсивно. В середине июля в приюте появились первые жители.

Инициатор создания приюта отец Евгений. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Помощник отца Евгения Александр Банько, курировавший строительство приюта, добавил:

- По территории приюта проходит городская канализация. С одной стороны, это хорошо, так как относительно легко сделали врезку в коммунальные сети. То есть, достаточно быстро сделали водопровод и канализацию. С другой стороны, планировать использование участка трудно, нельзя сети задеть. Трубы нормальные, уверен, что не прорвутся. Специалисты «РВК-Воронеж» заверили, что все будет в порядке. Еще планируем сделать здесь постоянный медкабинет. Пока это на уровне идеи. Думаю, что в 2024 году начнем ее реализовывать.

Кровати в комнатах. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Домики оборудованы современными санузлами. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Кухня приюта. Фото: Юрий КОЗЛОВ

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Отец Евгений также рассказал о нынешних жителях приюта:

- Пока домики заполнены наполовину. Сейчас постоянно живут 13-15 человек, многие приходят просто переночевать. Еще два домика планируем на этой территории поставить. На данный момент все жители приюта – мужчины. Женщинам в перспективе планируем выделить отдельный домик. Сейчас им помогают наши партнерские организации. К нам попадают, в основном, нетрудоспособные люди. Нет задачи получить с человека что-то. Но опыт по реабилитации зависимых не допускает, чтобы люди пребывали в праздности. Одна рука работает у человека – веником метет, две нормальные – сорную траву вырывает. Хотя тех, кто может трудиться, - ограниченное количество. Причины, по которым попадают в приют, разные. Есть те, кого привели сюда алкоголь, тюрьма, а есть и не пьющие люди, просто так сложилась жизнь. В приюте у нас, в основном, инвалиды (для них выделили восемь коек), люди с ограниченной трудоспособностью, например, хромые или те бездомные, кто не доверяет никому, кроме церкви. Порой даже люди, у которых ничего нет, думают, что все их хотят обмануть.

Койки для инвалидов и тяжелобольных людей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В домике для инвалидов на стене висит телевизор. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Своим мнением о приюте поделились и его жильцы. Все в один голос хвалят его за комфорт.

- И помыться, и покушать можно нормально. Все по-европейски сделано. Огромное спасибо, что такой приют построили, - говорят бездомные.

О своей бесприютной жизни рассказывают, понятное дело, неохотно. У двух жителей приюта Николая и Сергея судьбы похожие. Обоим пришлось уйти из семей, квартиры оставили родным, а сами оказались на улице. У Алексея ситуация другая:

- Я до 20 лет жил при монастыре, потом ушел оттуда. У родителей был дом в Луганской области. Но теперь мой поселок разрушен. Родители умерли уже 20 лет назад. Возвращаться мне, выходит, некуда. Поэтому живу здесь.

Схожая проблема у еще одного жителя приюта Артура:

- Я из города Константиновка Донецкой области, жил там с бабушкой. Она собиралась оформить на меня квартиру, но не успела, начались боевые действия. Сейчас Константиновка находится под контролем украинской армии. Я 20 лет там прожил, недавно в Россию переехал. С бабушкой давно не общаюсь, чтобы ей не навредить, боюсь, что ее убьют. Разговор пока последний с ней был, когда ей уже исполнилось 82 года. Там больное общество, они и пожилых людей могут не пощадить. Уже ничего не жду, как бог даст. Живем как на вулкане.

Своя беда у Григория:

- У меня случился инсульт, старшая сестра тоже заболела. В однокомнатной квартире оказались она, ее сын, два внука – старший и совсем маленький, мне места не было. Год прожил на улице, ночевал на вокзалах. Спасибо, что подсказали, что есть такой приют.

А у совсем пожилого обитателя приюта Владимира вроде и свой дом есть, но поддерживать его в порядке уже тяжело. Он и ходит-то с трудом, опираясь на костыль.

- Умерла жена, есть два сына, дочь. Жил в частном доме, но решил, что лучше перейти в этот приют. У меня комнаты нужно отапливать дровами, а мне уже тяжело и доставать их, и потом следить за печкой, чтобы она не остывала. А здесь мне нормально живется, никто не обижает.