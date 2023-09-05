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Общество5 сентября 2023 11:05

Александр Гусев: «С привлечением инвесторов откроем в Воронежской области центр по БПЛА»

Воронежский губернатор поручил разработать финансовую модель и сформировать рабочую группу
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Фото из телеграм-канала Александра Гусева

Фото из телеграм-канала Александра Гусева

Фото: Предоставлено

Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с командой Воронежской области, которая представляла наш регион в образовательном интенсиве «Архипелаг 2023».

Фото из телеграм-канала Александра Гусева

Фото из телеграм-канала Александра Гусева

Фото: Предоставлено

-Воронежцев отметили в номинации «Открытие», а спортивная команда детей технопарка «Кванториум» привезла сразу восемь кубков. Поздравил участников команды и вручил им награды, - рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Александр Гусев напомнил, что в следующем году стартует нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Это достаточно новая, но уже имеющая хорошие перспективы сфера деятельности. По мнению губернатора, реализация нового нацпроекта поможет решать не только оборонные задачи, но и вопросы агропромышленного комплекса.

Фото из телеграм-канала Александра Гусева

Фото из телеграм-канала Александра Гусева

Фото: Предоставлено

Глава региона также сообщил, что одобрил создание в регионе научно-производственного центра по созданию беспилотных летательных объектов. По поручению губернатора в ближайшее время сформируют перечень участников рабочей группы и проработают финансовую модель. К реализации проекта рассчитывают привлечь инвесторов.

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