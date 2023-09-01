Ко Дню знаний в воронежском лицее открыли новую беговую дорожку

фото: Воронежская городская Дума

Для учеников лицея № 7, что находится на улице Студенческой в Воронеже, 1 сентября был двойной праздник. В День знаний их не только поздравили с началом учебного года на торжественной линейке, но и презентовали новенькую беговую дорожку. Шестидесятиметровая, на бетонной основе, с современным мягким покрытием - загляденье.

фото: Воронежская городская Дума

Подготовить такой подарок для ребят учебному заведению помог депутат Воронежской городской Думы Сергей Ковалёв. Старая беговая дорожка полностью пришла в негодность, бегать по ней на уроках физкультуры девчонкам и мальчишкам стало травмоопасно. В апреле 2023-го на общегородском субботнике к парламентарию обратилась директор лицея Елена Пополитова. Они и попросила помочь в восстановлении спортивного объекта. Сергей Алексеевич не только не отказал, но и предложил вместо старой дорожки обустроить новую, отвечающую всем современным требованиям.

И вот, спустя четыре месяца она появилась на школьном дворе. Теперь одновременно спортивные нормы на ней могут сдавать два спортсмена. Педагоги отмечают, с инновационным покрытием проще будет проводить не только общешкольные соревнования, но и принимать городские состязания.

фото: Воронежская городская Дума

- То, что возможно в рамках моих депутатских полномочий сделать в короткий срок, мы сделали. Мы посоветовались с педагогами. Вместе решили сделать вот эту беговую дорожку. Это и красиво, и, главное, не травмоопасно, - поделился депутат Сергей Ковалев.

Кстати, само обустройство современной беговой дорожки обошлось в 802 тысячи рублей. Большая часть из них – это средства, предназначенные на реализацию наказов избирателей.

Конечно же школьникам, пришедшим на праздник, дорожка понравилась, а учителя физкультуры заверили, что первые старты на ней пройдут на ближайшем уроке.

Депутата Сергея Ковалева поблагодарили за помощь на торжественной линейке. А директор лицея вручила ему Благодарственное письмо. В свою очередь парламентарий пообещал, что и дальше будет оказывать лицею всестороннюю поддержку.