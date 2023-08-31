Александр Гусев: «Бутурлиновский район — устойчивый по всем показателям»

Александр Гусев с делегацией регионального правительства побывал в животноводческом комплексе «Озерки». Фото: с портала правительства Воронежской области.

В четверг, 31 августа, губернатор Александр Гусев посетил Бутурлиновский район. Глава правительства области осмотрел животноводческий комплекс «Озерки» компании «ЭкоНиваАгро» и оценил производство, в котором широко применяются современные технологии. На предприятии продемонстрировали условия содержания животных, доильный зал с установкой «карусель». А затем гости продегустировали продукцию.

На предприятии делают сырое молоко высшего сорта, занимаются поставками мяса крупного рогатого скота, а также выращивают для продажи племенных нетелей. Как доложили главе региона, комплекс рассчитан на 3550 коров. В нем также предусмотрены площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3600 голов. Суточное производство молока в среднем составляет 115 тонн, а годовой надой — 42 тысячи тонн. На предприятии трудятся 150 человек.

Комплекс «Озерки» рассчитан на 3550 коров. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В тот же день губернатор принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию образования Бутурлиновского района. Александр Гусев вручил областные награды местным жителям.

- От души поздравляю всех с 95-летием образования Бутурлиновского района! Сегодня мы приехали посмотреть, как идет развитие муниципалитета, как выполняются государственные программы и ранее поставленные задачи. Главное из увиденного – то, что здесь много открытых и трудолюбивых жителей, которые ставят цель сделать жизнь лучше. Такие стремления – движущая сила любых позитивных перемен. А это значит, что ваша прекрасная земля будет хорошеть и крепнуть, — поздравил жителей района Александр Гусев.

Затем губернатор провел личный прием граждан. Он уделил особое внимание родственникам участников СВО и распорядился помочь с ремонтом напорного коллектора, фасада и крыши здания Бутурлиновского механико-технологического колледжа.

Губернатор провел личный прием жителей Бутурлиновского района. Фото: с портала правительства Воронежской области.

На состоявшемся после приема совещании подробно обсудили социально-экономическое развитие Бутурлиновского района. На нем отметили, что ситуация на рынке труда района стабильная. В текущем году зарплата в районе растет темпами, превышающими среднеобластные значения.

Как доложил руководитель департамента экономического развития Данил Кустов, общий объем инвестиций в Бутурлиновский район составляет 2,2 миллиарда рублей. По объему частных вложений он занимает 12-е место среди муниципалитетов. Сейчас там реализуют два особо значимых проекта с общим объемом капиталовложений 13,3 миллиарда рублей, и оба — в сельском хозяйстве. Это предприятие по разведению племенного скота, производству молока и мяса компании «ЭкоНиваАгро», а также проект ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» по созданию современных свинокомплексов.

— Район достаточно устойчивый по всем показателям и сбалансированный по экономике. Мы видим, что практически одинаковый процент в районном валовом продукте занимает промышленность и сельское хозяйство, чуть-чуть больше сельское хозяйство, но, тем не менее, эти цифры достаточно близкие. Это очень важно, потому что на самом деле, привязанность к одной отрасли всегда за собой риски тянет. Есть перспектива развития района как раз в части появления новых или расширения действующих предприятий, которые занимаются переработкой сельхозпродукции. Эта специализация, которая уже сложилась — от нее отходить не нужно. Я думаю, здесь нужно донастраивать работу действующих предприятий и привлекать инвестиции в эту же отрасль, - отметил губернатор.