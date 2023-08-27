Установили рекорд с гантелями и оторвались под Скляра: чем запомнилось «Русское лето» в Воронеже

Представление Кукольного театра Фото: Анастасия АСТАШОВА

26 августа фестивальная площадка в Советском сквере встречала гостей песнями, красками, штангами и лакомствами от местных производителей. За один вечер в Воронеже успели установить рекорд России по гиревому спорту, научиться двигаться под музыку с победителем шоу «Танцы» на ТНТ, послушать блатную песню со сцены и оторваться под Родиона Газманова и долгожданного Александра Скляра. Обо всем по порядку - в репортаже «КП-Воронеж».

Флешмоб Ильшата Шабаева Фото: Анастасия АСТАШОВА

Для детей и взрослых

Первая часть программы, с 14.00 до 17.00, особенно насыщена детскими активностями. По всем уголкам сквера для ребят находится необычное занятие: разрисовать холщевую сумку как душе угодно, сделать картину из легкого пластилина или аквагрим, покататься на интерактивном велосипеде или пострелять в тире из игрушечного лазерного оружия.

Мальчишки выбирают драться мягкими дубинками: хотят почувствовать себя богатырями, сражаясь со взрослыми парнями-аниматорами. Девчонки играют в баскетбол, а рядом каратисты показывают приемы борьбы и гимнастки выделывают умопомрачительные элементы.

- Фестиваль нам очень нравится, - рассказывает Эмма, которая пришла сюда с дочкой. - Мы еще не осмотрелись до конца, но замечательно, что так много мероприятий для детей.

Большинство взглядов направлено, конечно, в сторону спортивной молодежи. Пожилая пара с влажным блеском в глазах отмечает:

- Какие талантливые!

Пока самые маленькие завороженно следят за представлением кукольного театра «Про умную собачку Соню», ребята постарше играют в шахматы, а взрослые по второму кругу дегустируют сыры, творожки и молоко у прилавков фудкорта.

Рекордсмен Давид Шамей Фото: Анастасия АСТАШОВА

В Воронеже бьют рекорды

Гостей фестиваля с самого начала настраивали на спортивный лад. К вечеру богатыри из лиги «Сильнейшая нация мира» Михаил Иванов и Давид Шамей предложили воронежским мужчинам проверить себя на прочность. Добровольцы разных возрастов и весовых категорий выполняли задания по тяжелой атлетике: таскали коромысло весом в 140 кг, поднимали 30-килограмовые гири над головой, туда-сюда носили штанги, весившие более 150 кг.

- Этот потянет, - шепчет пожилой мужчина Сергей своему другу.

- Не, не потянет, - отвечает ему Юрий.

- Спину повредишь! Ну куда ты, не надо… Эх, мы бы вышли, показали класс, - с улыбкой обращаются к покрасневшему парнишке с коромыслом дедушки из первого ряда.

Парень, весивший, как он признался, 59 кг, все-таки поднял снаряд, который в два с половиной раза тяжелее него, хоть и не сдвинулся с ним с места.

Гвоздем спортивной программы стал чемпион и рекордсмен мира по стронгмену Давид Шамей. Силач установил рекорд России в поднятии гигантских гантелей. Давид поочередно зафиксировал над головой на вытянутой руке пять снарядов весом в 80, 90, 100, 110 и 120 кг за 24,6 секунды!

- Получается, рекорд России - 24,6 секунды, а мировой - 36! - сказал атлет после своего триумфального выступления.

Выступление Александра Скляра Фото: Анастасия АСТАШОВА

«Вы Газмановым ошиблись»

После 17.00 зрители подтянулись к сцене.

- Кого из артистов больше всего рады видеть и слышать? - спрашиваю семейную пару Даниила и Викторию.

- Конечно же, нашу Вику Соломахину, - получаю в ответ.

Победительница шоу «Голос» на Первом канале спела для земляков композиции, которые исполняла на известном проекте.

Девчонки Соня, Аня и Алина признались, что пришли на мастер-класс к победителю «Танцев» на ТНТ Ильшату Шабаеву, который устроил настоящий флешмоб:

- Хотим научиться движениям у профессионального танцора.

Позже публику зажег Родион Газманов:

- Знаете, обычно во второй части концерта в центр выходит какой-нибудь высокий мужчина в тельняшке и кричит: «Офицеров» давай!». А я ему отвечаю: «Вы Газмановым ошиблись», - шутит Родион Олегович.

Под песни Газманова воронежцы достают фонарики, и Советский сквер становится похожим на опрокинутое ночное небо с сотнями звездочек.

Отдельных аплодисментов заслужил ведущий концерта Дмитрий Полетаев, который занимал публику, пока артисты «Ва-Банка» настраивали аппаратуру около получаса.

Дмитрий развлекал людей как мог. Народ хлопал в ладоши, делал «волну» руками и кричал по-рокерски.

- Давай хоть ты нам спой, - предложил в конце концов Диме кто-то из зрителей.

- О-о-о! - ведущий ухватился за соломинку. - Приглашаю на сцену самых голосистых воронежцев.

К Диме подошли четверо. Они должны были вспомнить песни про лето. Самый артистичный из четверых - Серега - отобрал микрофон у ведущего и завел романс Михаила Круга «Летний день».

Долгожданного Александра Скляра и группу «Ва-Банкъ» публика встретила на ура.

- Все понравилось, больше всех ждали именно Скляра. Это один из наших любимых артистов, - говорят Мария и Павел, стоя в обнимку с ребенком.

Выступление Александра Скляра Фото: Анастасия АСТАШОВА

Одно название - два фестиваля

Некоторые воронежцы сравнивали «Русское лето» с прошлогодним фестивалем и делали вывод, что «в тот раз было побольше всего представлено»:

- Я запомнила, какие в прошлом году были мастер-классы и разные площадки, в том числе литературные. Нам с детьми очень нравилось, - объясняет гостья фестиваля Валентина.

Женщина вспомнила реконструкции рыцарских боев, палатки с народными промыслами, стеклодувов и кузнецов, презентации книг и ремесел.

О том, что существует два разных фестиваля с одинаковым названием, слышали немногие. Путаница возникла из-за одинаковых наименований. Волонтер культуры Кирилл Чевычалов объяснил, в чем существенное отличие:

- Одно «Русское лето» - культурно-литературный проект Захара Прилепина, он проходит в сентябре. А одноименная идея, которую осуществили за счет Фонда президентских грантов, реализуется у нас в этом году впервые, и основная ее направленность - музыкально-спортивная.