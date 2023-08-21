Валерий Кипелов: Вдохновение надо черпать в народной музыке!

Валерий Кипелов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Зафиналила второй день воронежского рок-фестиваля «Чернозем» группа «Кипелов». Это было мощно, драйвово! Такое впечатление, что над фронтменом коллектива не властно время - Валерию Кипелову 65 (юбилей был в июле), а он даст фору молодым музыкантам!

Как не выгореть за 40 лет на сцене, откуда черпать вдохновение, а также о других секретах творческой жизни Валерия Кипелова - в материале «Комсомолки».

ПОХОДЫ ЗА ГРИБАМИ ЗАРЯЖАЮТ

- Валерий Александрович, как за такое количество времени не «перегореть», ведь все когда-то приедается?

- Я всегда понимал, что надо себя растянуть на достаточно долгий период - еще с участия в группе «Лейся, песня», а потом 17 лет «Арии», теперь - группы «Кипелов». И меня всегда поддерживала любовь к музыке, любимому делу. То есть к этому надо относиться достаточно серьезно. И условие – я работаю в удовольствие, не на износ каждый день. Мы сделали щадящий график. Поэтому и удается сохранить такое легкое отношение, любовь к тому, что ты делаешь.

- Секретом молодости еще поделитесь?

- Я всегда старался держать себя в форме. Во мне 67 кг, наш директор говорит, что это даже мало. Сегодня, даже на выезде, я встал пораньше, сделал разминку минут на 40, с растяжкой. Когда дома - вариант с утяжелением, гантельками. В фитнес-зал я не хожу - все делаю дома. А на даче есть тренажеры. И походы в лес заряжают - за грибами могу часами ходить, недавно 16 белых нашел. Да и в городе могу часа три гулять по определенному маршруту в парке, иногда с дочерью и внучками. То есть, каждый вечер определенная нагрузка - километров 5-6 прохожу. У меня спортивная подготовка с детства.

Валерий Кипелов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОРМАЛЬНЫЙ МУЗЫКАНТ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВЛЯТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДРУГИХ ЖАНРАХ

- Вы когда выступаете на фестивалях, успеваете кого-то слушать? Вам вообще интересны другие коллективы, молодые?

- Не всегда получается слушать. На фестивале «Лестница в небо» гостиница находится недалеко от сцены, и ты вынужденно слушаешь. Кого-то - интересно. Появляется большое количество ребят, молодые команды, которые хорошо поют, интересное у них направление музыки, пересекаемся на фестивалях. Есть группа «Лед» - замечательная. А недавно на фестивале в Краснодаре «Форт НОВОРОК» познакомились с вокалистом группы «Ангел-хранитель» из Ростова-на-Дону… А кто-то каверы наши поет - тоже интересно послушать. Вообще я считаю, если ты музыкант нормальный, ты должен представлять, что происходит в других жанрах. Я обожаю народную музыку, у нас на этот счет были дебаты с директором, он уверен, что ее надо исполнять на застольях, у костра. А я считаю, что у народной музыки нужно многому учиться. Там в стихах нет ничего лишнего, пустозвонства. И все проверено веками. Народная музыка - основа всего. Хоть русская, хоть негритянская, хоть других народов мира. Там надо черпать вдохновение - у истоков.

ОТ ЗВАНИЯ ДОЛГО ОТКАЗЫВАЛСЯ

- В мае, к 65-летию вам присвоили звание заслуженного артиста России. Не обидно, что поздновато дали? Понятно, что любовь народа важнее звания, но все же?

- Я на самом деле долго отказывался. Из Минкульта звонили директору, чтобы он сделал характеристику…

- Вы такой скромный?

- Я считаю, что есть много музыкантов, которые заслуживают этого звания больше меня, которые обделены этим. И потом - это заслуга всего коллектива, а не только моя. Но было приятно, конечно, что отметили. Эта новость меня застала за уборкой (я вообще дома сам все делаю - готовлю, убираю) - позвонила знакомая парикмахер, к которой хожу лет 35. Мол, что делаешь, почему не радуешься? Я говорю: чему радоваться - убираю. В общем, от нее узнал. А потом директор позвонил с известием.

У МЕНЯ ДО СИХ ПОР КНОПОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН – ОН ЗАРЯДКУ КРУТО ДЕРЖИТ!

- Какая дата имеет большее значение для вас: ваш юбилей или группы?

- Конечно, группы! Все-таки 20 лет - не шутки. Все было непросто, музыканты приходили-уходили… Но нам удалось сохраниться. Нормальные взаимоотношения в группе выстроить непросто.

- Молодые музыканты в коллективе как вас стимулируют?

- У нас демократия в группе. Но все равно иногда мне приходится настоять на каких-то решениях, в силу более богатого опыта. Они говорят: ну как же так, у нас же демократия? А я им как Чапаев отвечаю: так тож когда надо!.. Но в каких-то областях я меньше разбираюсь, например, они более продвинуты в плане современных технологий в музыке, гаджетов. Для меня это - темный лес, у меня кнопочный телефон до сих пор, зато он зарядку очень долго держит. Так вот они меня просвещают в этих вопросах. Буквально недавно освоил моменты в цифровой технике. Не люблю я ее. Внучки даже надо мной подтрунивают…