На месте задержания кровь: в Воронеже поймали парня, обвиняемого в громком убийстве бывшей девушки

Обвиняемого задержали на улице Луначарского, фото читателя

19 августа в центре Воронежа силовики задержали обвиняемого по громкому делу об убийстве девушки фитнес-тренера. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, несчастную нашли 2 августа в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой. Случай шокировал воронежцев - у убитой было перерезано горло. Сразу начали искать бывшего парня несчастной, его объявили в федеральный розыск. Силовики «пасли» его по всем возможным адресам. И «выпасли». В частном секторе на улице Луначарского - в доме пожилой родственницы.

Утром 19 августа жители частного сектора в Центральном районе города позвонили в «Комсомолку» - фигуранта задержали. На месте очевидцы видели «скорую» - на земле у калитки видны следы крови. По неподтвержденным данным, 24-летний парень якобы пытался покончить с собой.

Следы крови на месте задержания обвиняемого. Фото читателя

- Молодой человек находился без сознания, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Следы крови на месте задержания обвиняемого. Фото читателя

Следователи продолжают работать по делу об убийстве.

Искали фигуранта с начала августа: бывший парень погибшей исчез с радаров сразу после трагедии. Его объявили в федеральный розыск. А 15 августа следователи заочно предъявили молодому человеку обвинение в убийстве.

У погибшей остался 8-летний сын.