Подрядчик наращивает темпы строительства мегашколы в Воронеже

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

Специалисты компании «Воронежэнерго» в среду 16 августа пожали в мегашколу электроэнергию. Возможность обеспечения ее энергоснабжением была заложена еще при проектировании современной цифровой подстанции 110 кВ «Спутник». Напомним, уникальное образовательное учреждение на 2860 мест примет первых учеников уже 1 сентября. Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин выразил уверенность, что школа откроется в заявленный срок.

АНАЛОГОВ НЕТ

– Естественно, он очень непростой и по строительству, и по комплектованию. Объемы просто колоссальные. Но темпы работ и количество людей, которые там ежедневно работают, дают нам понимание, что мы её откроем, – подчеркнул глава Воронежа.

Директор воронежского филиала «Россети Центр» Вячеслав Антонов подтвердил, что обеспечение электроэнергией образовательных учреждений, возводимых в рамках национальных проектов, – одна из первоочередных задач энергетиков.

Добавим, что строительство одного из крупнейших учебных комплексов в стране идет в рамках национального проекта «Образование».

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

На сегодня подрядчик уже перешел км благоустройству территории, посадке деревьев, пусконаладочным работам по слаботочным системам, монтажу оборудования и уборке помещений.

При нормативе в 52 месяца проект в рамках межправительственного соглашения между Республикой Беларусь и Воронежской областью практически реализовали в 23 месяца.

– В Белоруссии аналогов, конечно, нет, но я подчеркну, что и в России – это первая такая школа. Объект является примером взаимодействия наших государств не только в строительной части. Так, в рамках импортозамещения на этом объекте реализовались промышленные предприятия России и Белоруссии. Если два года назад, у нас возникали легкие опасения, то в процессе выполнения работ полностью нашли замену импортного оборудования российским и белорусским, – рассказал руководитель компании-подрядчика Денис Станкевич.

По поручению Губернатора Александра Гусева вопросы строительства координируют заместители председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов и Олег Мосолов. Ход работ держит на контроле также мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

ВМЕСТО БУКВ - ЭПИТЕТЫ

Мегашкола – проект уникальный по всем направлениям. Например, в ее кровле будет смонтирована обсерватория, в холлах уже установлены игровые элементы, в том числе аэрохоккей и интерактивные песочницы. Классические школьные доски в классах заменят магнитно-маркерные, выполненные прямо на стенах. В зависимости от необходимости, площадь классов можно будет расширять за счет перегородок. Для старшеклассников предусмотрены индивидуальные парты), а в младшей школе – привычные парные учебные места.

– Мы ушли от традиционной системы литер в наименованиях классов. Классный руководитель вместе с ребятами уже обсудил это вопрос. У нас теперь есть, например, вместо первого «А» – первый «самый инициативный», «умники». Это эпитеты, которые учителя выбирали вместе с детьми. Они характеризуют внутренние качества детей и то, к чему они стремятся. Фактически литера класса – его девиз, – рассказала директор образовательного центра Ольга Струкова.

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

Для уроков биологии в мегашколе будут оборудованы теплицы и лаборатории, массовые мероприятия можно будет проводить в уличном амфитеатре. Кроме того, есть два актовых зала внутри школы. Для занятий спортом, на уроках и во внеурочное время, имеются семь залов.

Наряду с техническим оснащением и системой безопасности в образовательном центре особое внимание будет уделяться воспитанию детей. С этой целью планируется организовывать совместные проекты старшеклассников и учеников начальных классов. В воспитательной системе первостепенное значение будут иметь дружба, любовь к Родине, понимание, поддержка и уважение. Для этого, по словам Ольги Струковой, в новом учебном заведении есть все, и прежде всего – профессиональный педколлектив.