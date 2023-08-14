Губернатор поручил создать Воронежский центр поддержки деятельности органов местного самоуправления

фото: Правительство Воронежской области

В воронежской области появится Центр поддержки деятельности органов местного самоуправления. Новую структуру поручил создать губернатор Александр Гусев. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале сегодня, 14 августа.

Благодаря этому, уверен глава области, в регионе еще внимательнее будет рассматриваться вопрос увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Специалисты центра займутся постоянным мониторингом состояния военно-мемориальных объектов. А их в регионе, напомним, свыше 1700. Также они будут отслеживать состояние стел, памятных мест, связанных с гибелью мирных жителей в годы ВОВ. И оперативно решать вопросы по захоронению и перезахоронению останков погибших при защите Отечества.

- В планах — создать электронную базу данных мемориалов. В нее занесут сведения с поименными списками погребенных, информацию о состоянии объектов, а также планируемые и проводимые работы по их сохранению и уходу за ними, - подытожил Александр Гусев.