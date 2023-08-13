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Происшествия13 августа 2023 8:18

В Воронеже выкинутый из многоэтажки вентилятор чуть не убил прохожую

Полицейские разбираются, кто чуть не лишил жизни жительницу Воронежа выброшенной из многоэтажки техникой
Ярослав ИВАНОВ
стопкадр с видео из телеграмм Воронеж№1

стопкадр с видео из телеграмм Воронеж№1

Чудесное спасение случилось в Воронеже. Женщину чуть не убил летающий вентилятор.

Жительница Северного района, шедшая по своим делам около девяти утра 12 августа в жилом комплексе «Московский квартал», испытала стресс, когда внезапно почувствовала обжигающую боль в правой руке, а потом раздался грохот. Оглянувшись, 36-летняя горожанка увидела на асфальте груду обломков техники. Оказалось, в миллиметрах от ее головы пролетел старый вентилятор и разбился об плитку сзади нее. Вполне мог убить. Точку невозврата дама миновала секундой раньше.

Спикировала техника с высоты дома на улице Шишкова, 144в.

Кто и зачем избавился от вентилятора таким угрожающим способом, теперь выясняет полиция.

- Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ЧППроисшествия: ЧП