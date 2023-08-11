Последние новости Воронежа на 11 августа 2023 года: избитый грузчиком мальчик, собравшаяся в зону СВО медсестра и град в отдельных районах

За плечами у Ольги Нестеровой уже есть одна битва: в разгар эпидемии ковида она работала санитаркой в «красной зоне». Фото: Алиса ТИТКО

В Воронеже грузчик ударил 15-летнего мальчика по лицу за сделанное ему замечание. Дикая история произошла еще в конце июля на улице Остужева. Горожанка вместе с сыном пыталась выехать на машине из двора дома. Однако путь ей преградила «ГАЗель», которую разгружал мужчина. На просьбу женщины убрать грузовик с дороги он не отреагировал. А вот на замечание 15-летнего мальчика просто ударил его по лицу. После чего продолжил заниматься своими делами. Горожанка написала заявление в полицию. Личность нападавшего установили. Им оказался 58-летний житель Воронежа. Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установят степень тяжести травм мальчика. По окончании проверки силовики решат, возбуждать ли уголовное дело.

Медсестра из Бутурлиновского района решила отправиться в зону СВО. Ольга Нестерова – мать двоих детей, воспитывает сына и дочь. Но это не помешало ей подписать контракт с Министерством обороны. Свое решение мотивировала тем, что не может оставаться равнодушной и отсиживаться в тылу, когда на передовой необходима ее помощь. За плечами у Ольги уже есть битва с ковидом – в разгар эпидемии она работала санитаркой в «красной зоне» районной больницы. Потрудилась Ольга Владимировна и в военной структуре. С 2014-го по 2018 годы она работала медсестрой в профилактории летного состава войсковой части.

Воронежца, избившего подростка в маршрутке, отправили под домашний арест. Мужчина пробудет под стражей минимум до 6 октября. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, подозреваемого допросили. В ближайшее время правоохранители собираются предъявить ему обвинение. Воронежец напал на подростка 4 августа в маршрутке №18. За громкий разговор по телефону агрессор ударил 16-летнего юношу. Сломал ему нос и едва не задушил. Конфликт удалось прекратить после вмешательства других пассажиров автобуса.

В Воронеже вручили орден Мужества детям погибшего полковника полиции. Сергей Постовалов умер при исполнении служебного долга в зоне СВО в июне 2023-го. Ранее он занимал пост заместителя начальника ГУ МВД по Воронежской области. Награду приняли сыновья Сергея Постовалова. Ярослав продолжает правоохранительную линию династии.Он работает старшим помощником прокурора. Младший из братьев Антон - еще школьник.

В Воронежской области создали координационный совет по развитию внутреннего водного транспорта. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, опубликованного 10 августа. Совет будет разрабатывать меры для развития внутреннего водного транспорта и эффективного расходования бюджетных средств на это, привлекать туристических операторов. Созываться новый орган будет не реже одного раза в квартал. Возглавил структуру руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков. В состав также вошли также руководители профильных департаментов - транспорта, экологии, туризма, предпринимательства, первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин, а также депутаты и предприниматели.

Жителей Воронежской области предупредили о возможном граде. Желтый уровень погодной опасности в регионе продлили до шести утра субботы, 12 августа. С вечера четверга область вошла в грозовую зону, сформированную циклоном с юга. Но ливнями небесная канцелярия не ограничится. Ожидаются и ледяные осадки - град возможен в отдельных районах региона. Температура воздуха днем будет 26-27 градусов.