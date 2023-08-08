Воронежский губернатор: «В регионе планируем запустить проект по экопросвещению детей»

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Сегодня, 8 августа, в правительстве Воронежской области прошла встреча губернатора Александра Гусева с исполнительным директором Ассоциации «Чистая страна» Русланом Губайдуллиным. Во время беседы они говорили об экопросвещении детей и запуске такого проекта в школах и детских садах. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

В мероприятии также приняли участие зампред Правительства области Виктор Логвинов, руководители департаментов образования и природных ресурсов и экологии, первый зам главы департамента ЖКХ и энергетики и др.

Фото - Правительство Воронежской области

- В вопросе раздельного сбора мусора важно, чтобы воронежцы правильно понимали, как это делать. И если жители региона с детства будут этому учиться, система заработает в полную силу быстрее, - подчеркнул Александр Гусев.

Ассоциация «Чистая страна» была создана в 2016 году, одно из ее направлений работы – образовательное, в том числе в области экологии. Причем, просвещением занимается уже с самого раннего возраста: для дошколят издана азбука в стихах, для младшеклассников и учеников средней школы - экологические книги и экоурок. Это помогает детям учиться любить свой населенный пункт или город, убирать за собой мусор и сортировать отходы.