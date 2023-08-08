В Воронежской городской Думе отметили лучших строителей

Фото: Воронежская городская Дума

Лучших строителей города чествовали в Воронежской горДуме. Их профессиональный праздник отмечается традиционно во второе воскресенье августа. Накануне председатель городского парламента Владимир Ходырев вручил почетные грамоты наиболее отличившимся представителям самой созидательной профессии.

ВМЕСТЕ СОЗДАВАТЬ И СОЗИДАТЬ

Спикер в своем приветственном слове отметил, что именно благодаря строителям Воронеж меняется ежедневно в положительную сторону.

Фото: Воронежская городская Дума

- Строятся детсады, школы, больницы, модернизируется коммунальная и дорожная инфраструктура, возводятся объекты для развития туризма. Воронеж входит в 40 городов России, где очень развита строительная отрасль. Наши строители - настоящие профессионалы, которых не пугают трудности и которые находят выход из самых сложных ситуаций, порой совершая невозможное, - справедливо заметил Владимир Ходырев.

И добавил, что День строителя – это праздник всех работников отрасли. А сегодня в ней задействованы сотни людей, различных профессий и специальностей. Именно эта сфера является локомотивом научно-технического прогресса.

- Каждая специальность важна для общего дела, только вместе можно создавать и созидать, - подчеркнул председатель горДумы.

Фото: Воронежская городская Дума

УПОР НА КАДРЫ

В торжественной церемонии принял участие и председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин. Он также выступил с теплым поздравлением.

Кроме того, он озвучил проблему, которая сегодня затрагивает строительную отрасль - это острая нехватка кадров по некоторым направлениям. И Владимир Ходырев, и Владимир Астанин сошлись во мнении, что необходимо повышать престиж профессии, привлекать молодежь для развития этой важной для города-миллионника сферы.

Фото: Воронежская городская Дума

ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ – ГЛАВНАЯ МОТИВАЦИЯ

По итогу мероприятия выступил один из награжденных строителей Николай Демиденко. Он рассказал о важности своей работы.

- Мы создаем, созидаем. Очень приятно видеть результат своего труда. За 10 лет работы я принимал участие в возведении огромного количества объектов. Когда я иду по городу, я показываю их своим друзьям и родным. Среди них много социальных объектов – школы, детские сады. Я горжусь тем, что участвовал в их строительстве. И для меня - это лучшая мотивация, - подытожил Николай Демиденко.