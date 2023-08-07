Жара задержится в Воронежской области на новой рабочей неделе

Главное, мороженое есть, а вот с вентиляторами в магазинах туго Фото: из архива «КП»

Жара продолжит донимать граждан на новой рабочей неделе в Воронежской области. Похолодание, которое обещали к среде, отменяется. Теперь синоптики прогнозируют в регионе сильные дожди с пятницы, 11 августа. О том, чего ожидать от погоды на этой неделе, рассказали в местном гидрометцентре.

Судите сами, сегодня, в понедельник, 7 августа, местами по области ожидается жара до +37 градусов. Она продолжает свирепствовать. Осадков не обещают. Ветер восточный – до 13 м/с. Температура днем в районах области будет колебаться от +29 до +37, в Воронеже – от +32 до +34.

Во вторник, 8 августа, тоже будет жарко и ветрено, без вентилятора или кондиционера не обойтись. Ночью температура от +18 до +23 градусов, днем – от +29 до +34. В Воронеже тоже сильных изменений нет – от +20 до +22 ночью, днем – от +29 до +31.

В среду, 9 августа также не будет осадков. Ау, где дождичек? Ан нет, также люто жарко и ветер северо-западный. Он не стихнет. Будет дуть до 12 м/с. Похолодание, по актуальным данным синоптиков, отменяется. Температура ночью в области будет от +15 до +20, днем поднимется до +27… - +32 градусов а.

Четверг, 10 августа, тоже ни капельки дождя. Ветер только - до 10 м/с. Температура ночью +15 - +19 градусов, днем до +29.

Дождь может быть по актуальному прогнозу на сегодняшний день только в пятницу, 11. Вот тогда, будем надеяться, и спадет жара. Температуру обещают до +13 - +18 ночью и +25 - +29 днем.