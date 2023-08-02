Александр Гусев обсудил с директором Федеральной службы судебных приставов предоставление жилья детям-сиротам

Фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел встречу с директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым. Она состоялась 2 августа.

Во время общения Александр Гусев и Дмитрий Аристов затронули сразу несколько важных вопросов. В самом начале главе региона было доложено об итогах работы областного Управления ФССП. Затем стороны коснулись работы ведомства по социально-значимым исполнительным производствам.

Так, они поговорили на тему, которую губернатор держит на своем личном контроле. Это -предоставление жилья детям-сиротам. А затем - о сохранении прожиточного минимума при взыскании задолженностей приставами и поддержке участников спецоперации и других.

По итогам встречи губернатор Александр Гусев отметил, что у областных властей хорошо выстроены взаимоотношения с Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Воронежской области. Он также выразил надежду, что в дальнейшем сотрудничество будет таким же плодотворным.