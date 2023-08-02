«В поисках компромисса»: в Воронеже обсудили вопросы реконструкции НТО

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Воронеже предприниматели и представители власти 27 июля снова обсудили вопросы реконструкции нестационарных торговых объектов. Встреча прошла в конференц-зале «Интерфакса». Более трех десятков владельцев НТО рассказали о своих проблемах руководителю управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики мэрии Алексею Рыженину, представителю департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Евгении Любуциной и замглавы воронежского УФАС Андрею Логошину. Мероприятие организовала ассоциация малоформатной торговли при поддержке Воронежского отделения «Опора России», союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» и Воронежской областной общественной организации предпринимателей.

СУТЬ ВОПРОСА

. Фото: Ирина ШАБАНОВА

Владельцы НТО должны до 1 сентября 2023 года произвести реконструкцию своих НТО, то есть установить киоски и павильоны нового образца. По решению властей Воронежа они должны соответствовать принятым типовым или индивидуальным архитектурным решениям. Объекты, которые не обновят в указанные сроки, окажутся под угрозой принудительного сноса.

Произвести модернизацию оказалось не так просто. Проблем много, сетуют предприниматели. То, что торговые точки должны быть нового образца, они знают давно. Но на вопрос, почему их надо переделывать снова, ответа от властей так и не получили. Между тем, последнее полное обновление НТО было всего несколько лет назад! Также пока не понятно, какими они должны быть в финале, чтобы в них не нашли нарушений.

То есть, фактически власти потребовали замены киосков. Однако типовые архитектурные решения, прописанные в постановлении № 410 горадминистрации, были похожи на аквариум. В итоге оказались неудобными для работы, о чем предприниматели сказали еще в 2019 году. В течении двух лет в мэрии по инициативе владельцев торговых точек обсуждали проблемные вопросы по реализации проекта. Первичные сроки сдачи объектов были утверждены двумя датами – 1 сентября 2022 года и 1 марта 2023 года, в случае, если специальная комиссия нашла бы недостатки. Затем, после многочисленных обращений, из-за пандемии и экономических трудностей, их перенесли на 1 сентября 2023 и 1 марта 2024. В итоге получилось, что и это не спасает.

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ

Заказанные по типовым решениям киоски и павильоны оказались неудобными и для продавцов, и для покупателей, не эргономичными. А стоимость такого киоска взлетела до небес. В торговую точку 8-10 кв.м. с остановкой-навесом потребуется вложить более 1 млн рублей.

. Фото: Ирина ШАБАНОВА

Плюс владельцы НТО столкнулись с тем, что их оказалось трудно сдать в эксплуатацию из-за выявленных недостатков. По словам координатора ассоциации малоформатной торговли Воронежа Константина Корнева, в управлении главного архитектора города (УГА) предъявляли претензии при приеме объектов не как к эскизам, а как к полноценным рабочим проектам. Хотя с инженерной точки зрения они не были проработаны УГА.

Предприниматели свои проблемы озвучили на предыдущих встречах с представителями мэрии, в том числе и главой Воронежа Вадимом Кстениным.

Владельцам НТО разрешили делать киоски и павильоны по индивидуальным типовым решениям. Однако проекты слишком долго проходили согласование в УГА. Мэр услышал позицию владельцев малоформатного торгового бизнеса и поручил ускорить процесс. Теперь на это требуется не более суток. Но есть и другие вопросы, которые требуют внимания. Например, не принимаются заявления на согласование индивидуального решения, пока его не приведешь в соответствие с типовым утвержденным решением. В чем тогда по мнению УГА заключается индивидуальность?!

Разработанные управлением главного архитектора типовые архитектурные решения для НТО выдержанны в определенной типологии. Индивидуальные же проекты отличаются от них. Но сотрудники УГА настойчиво стараются подогнать их под типовые.

НУЖНА ОТСРОЧКА

Константин Корнев пояснил, что представители малого бизнеса просят у властей резонную отсрочку по модернизации НТО. Порядка половины киосков придется делать по индивидуальным решениям. Если не найти компромисс и не продлить срок реконструкции, то большинство НТО (а в Воронеже их порядка 1700) станут незаконными. Как следствие этого – социальная напряженность из-за потери финансов и рабочих мест.

- Мы до июня 2023 года фактически не могли строить объекты. И в первую очередь не по вине предпринимателей, а потому что требования к облику НТО не учитывали специфику бизнеса, - заметил управляющий сети «Грядка» Анатолий Пономарев.

Однако власти с этим не согласны.

. Фото: Ирина ШАБАНОВА

- Прием объектов в эксплуатацию комиссией с 1 сентября будет осуществляться без уведомления предпринимателя. После этого предпринимателю дается шесть месяцев на устранение недостатков. Сдвиг сроков не скажется позитивно, поскольку это растянется еще на два года, а большинство договоров с владельцами НТО заключены до 2028 года, - подчеркнул руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики мэрии Алексей Рыженин.

Что же касается строго прописанных в типовых решениях некоторых нюансов, например, где должно находится окно выдачи или входная дверь, то чиновник пояснил, по его мнению, это должно быть сделано так, как удобно представителям бизнеса. Соответствующие поправки предприниматели просят администрацию внести в ГорДуму.

ЦЕНЫ ВЗЛЕТЕЛИ

Сроки для предпринимателей оказались домокловым мечом, уверены владельцы киосков. Поскольку власти на уступки пока не соглашаются, сориентировались подрядчики. Учитывая то, что остается мало времени, они подняли цены на производство новых конструкций киосков. Удешевить их тоже невозможно, пояснил предприниматель Сергей Воронов. Согласно постановлению, сделаны они должны быть из дорогостоящего алюминия. Владельцы НТО добиваются, чтобы им разрешили делать их из более дешевого материала. Кроме того, у них должна быть возможность брать льготные кредиты.

Но и это еще не все. Те, кто готов вложиться в реконструкцию, стоят в очереди у подрядчиков. Присутствующий на встрече представитель подрядной организации Эдуард признался: его предприятие загружено до декабря 2023 года, другие – до февраля 2024-го. Искать аналогичные компании в соседних регионах – тоже не вариант, дорог перевоз. Да и предприятий, делающих НТО качественно и за разумные деньги, мало. Воронежские изготавливают киоски и для соседних областей. Пока предприниматели держатся, но боятся из-за не продления сроков модернизации погрязнуть в судах либо вовсе лишиться доходов.

ОБРАТИТЬСЯ К ГУБЕРНАТОРУ

. Фото: Ирина ШАБАНОВА

- В условиях катастрофического отсутствия денег у бизнеса немедленная реконструкция может привести к банкротству предпринимателей и прекращению хозяйственной деятельности, что негативно скажется на бизнес-климате региона, - рассказал владелец сети «Табакерка», председатель комитета по малоформатной торговле областной торгово-промышленной палаты Илья Леонидович Ерихонов.

Он порекомендовал предпринимателям объединиться и написать обращения губернатору Александру Гусеву и в федеральные органы власти о своих проблемах.

Пообещали содействие и в управлении ФАС. Андрей Логошин рассказал, что за последние два года, пока предпринимателям давалась отсрочка, в ведомство не поступило ни одного заявления с конкретной фактурой, что управление главного архитектора Воронежа или горадминистрация не согласовала проект нового киоска. И посоветовал все документы, в том числе отказы, отправлять и принимать в письменном виде.

- Мы можем реагировать по конкретному случаю, если вам поступил отказ, не принято решение, если у вашего коллеги согласовали проект, а точно такой же у вас – нет, – обращайтесь, напишите заявление. Кроме того, у нас регулярно проводятся заседания Общественного совета, куда можно прийти и рассказать о своей проблеме.

Между тем, до окончания срока реконструкции остается всего месяц. И эта встреча предпринимателей и властей – не последняя.