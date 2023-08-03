Выходные в Воронеже: рок-фест, концерт на воде, кино в парке

Отдых у воды всегда хорош, а уж под живую музыку особенно. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РОК-ХИТЫ В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ

4 августа в Зеленом театре пройдет рок-концерт. Коллектив Simple Music Ensemble сыграет программу из хитов лучших отечественных групп, которые стали легендами русского рока. Прозвучат композиции «Группа крови», «Видели ночь» и «Кукушка» группы «Кино», «Дорога» группы «АукцЫон», «Ой-йо» группы «Чайф», «Зверь» группы Nautilus Pompilius, «Кукла колдуна» и «Лесник» группы «Король и Шут», «Осколок льда» и «Беспечный ангел» группы «Ария» и другие хиты.

Simple Music Ensemble – это единственный в своем роде коллектив камерной музыки, где каждый участник обладает своим уникальным звучанием. Исполнители, входящие в состав Simple Music Ensemble, работают в оркестрах Теодора Курентзиса, Большого и Мариинского театров, Центрального военного оркестра, Государственной академической симфонической капеллы, в европейских коллективах.

Концерт пройдет 4 августа в 19.00, 6+

Легендарные рок-хиты исполнит коллектив камерной музыки. Фото: другой источник.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

5-6 августа в Борисоглебске в девятый раз пройдет Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба». Участников и гостей фестиваля ждет насыщенная программа: круглый стол по актуальным вопросам современной российской литературы, встречи с поэтами и писателями, диспуты, лектории, презентации новых книг. На традиционной фестивальной площадке «Свободный микрофон» зрители познакомятся с творчеством самодеятельных поэтов. Важным и ключевым моментом фестиваля станет конкурс на соискание литературной премии. В этом году конкурс объединит авторов из 47 регионов страны. 12+

КОНЦЕРТЫ В ЗАМКЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

5 и 6 августа в дворцовом комплексе Ольденбургских запланирована концертная программа «Здесь хорошо». Прозвучит музыка эпохи Барокко и до XX века. Концерт пройдет в Доме с ризалитами. Вход на концерт свободный. Начало в 14.00, 12+

Во Дворце Ольденбургских прозвучит музыка эпохи барокко. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНО И ФЕХТОВАНИЕ В ПАРКЕ

Уличная развлекательная программа пройдет в парке «Орленок» в этот уик-энд. 5 августа в 20.30 в рамках проекта «Летний ретрокинозал» под открытым небом покажут фильм-сказку «Конек-Горбунок». Вход свободный. 0+

6 августа в парке пройдет занятие для детей и взрослых, которое познакомит с основами фехтования. Снаряжение предоставляется. Вход свободный. Начало в 16.00, 6+

РОК-ФЕСТ В НОВОЙ УСМАНИ

5 августа в Новой Усмани пройдет рок-фестиваль «Молодые ветра». На втором опен-эйре выступят команды из разных российских регионов. В лайн-ап вошли такие коллективы как «Сказки Черного города», «Черный Обелиск», ВИА «Василек», «Конец каникул», «Туманния», «Темперамент», «АТОМ-76», N.Tesla, B.Y.O.B., Magnetic Storm. Хедлайнером рок-фестиваля станет лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Фестиваль пройдет на территории центра лыжной подготовки «Дубрава», будет две сцены. Начало в 14.00. 6+

Хедлайнером фестиваля станет лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Фото: другой источник.

ПАТРИОТИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ЦИРКЕ

В цирке воронежцы смогут отправиться в большое путешествие по России, не выезжая из города. В шоу «Вместе целая страна» на манеже разворачивается праздник, объединяющий традиции и культуры разных народов нашей страны. Проект поднимает важные темы: малой родины, деревни, детства, всего самого важного, что близко каждому человеку, спектакль о дружбе, народном единстве, многообразии национальных культур нашей Родины. О том, что природа нашей страны наполнена удивительными красками и звуками. Передать особенности русского духа удалось интересными решениями с декорациями, придуманными художником Владимиром Боером. Специально для этого проекта создали более сотни уникальных костюмов.

В представлении принимают участие акробаты, эквилибристы, гимнасты, наездники-джигиты, дрессировщики, клоуны. В программе - эквилибр на свободной проволоке, эквилибр на першах, джигитовка на лошадях под руководством заслуженного артиста России Тамерлана Нугзарова. Кроме лошадей из четвероногих артистов на манеже свое мастерство покажут королевские пудели Надежды Чебота, хорьки Андрея Аверюшкина, пони, обезьянки, дикобраз, удавы дрессировщиков Ольги Корниловой и Александра Валиева.

5 августа в 17.00, 6 августа в 13.00, 0+

В шоу будут участвовать акробаты, эквилибристы, гимнасты, наездники-джигиты, дрессировщики и клоуны. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНОФЕСТ В БЕЛОМ КОЛОДЦЕ

6 августа в Белом колодце пройдет фестиваль уличного кино. В программе 7 короткометражных работ, которые расскажут короткие, но запоминающиеся истории с участием Константина Хабенского, Юрия Стоянова и других известных актеров. В конкурсной программе будет показана картина «Обычная свадьба» - последний фильм с участием Владимира Меньшова. В конце будет голосование фонариками за лучший фильм.

К месту проведения воронежцев доставит бесплатный автобус, отправление в 16.30 от ТК «Армада».

Начало фестиваля в 17.00. Вход на фестиваль свободный по регистрации, 12+

6 августа в Белом колодце покажут корометражки с участием Хабенского, Стоянова и последний фильм с участием Владимира Меньшова. Фото: другой источник.

КОНЦЕРТ НА ВОДЕ

6 августа концерт на воде будет в парке «Дельфин». Прямо на пирсе будут играть Олеся Васечко на саксофоне и Евгения Грибанова на электроарфе. Организаторы считают, что лучше всего слушать его с воды и предлагают присоединиться к концерту можно с сап-бордов. А на суше под красивую музыку можно будет танцевать или просто наслаждаться, сидя на пирсе. Начало в 19.30. 6+