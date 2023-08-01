Воронежские зоологи-общественники бьют тревогу по поводу содержания диких птиц в собачьем приюте

Пустельга. Фото Центра охраны животных "Наша природа" Фото: Предоставлено

В Воронеже зоозащитники бьют тревогу по поводу содержания животных в частном приюте «Дора». Это заведение, где сегодня проживает почти тысяча псов всех возрастов - давняя головная боль чиновников, контролирующих органов, общественников и горожан, особенно тех, кто проживает по соседству с огромной территорией приюта, откуда круглосуточно раздается собачий лай. Условия содержания собак здесь не выдерживают никакой критики, но сейчас речь не о них.

С недавнего времени приют начал принимать на содержание диких птиц. Именно с ними и связана главная тревога зоозащитников. Около месяца назад кто-то принес в «Дору» слетков пустельги и перепелятника, а также чайку с признаками поражения центральной нервной системы. Последнее, в свете объявленного в Воронеже карантина по птичьему гриппу особенно встревожило зоологов. Паралич – один из симптомов опасной болезни, которая может передаться и людям.

ЧАЙКА С ПРИЗНАКАМИ ПАРАЛИЧА

На странице «Доры» в соцсети появилось видео, где девушка-волонтер пытается кормить чайку курятиной и консервами из сверчков. При этом птица не в состоянии стоять на неестественно скрюченных ногах и постоянно падает, делая конвульсивные движения.

Посмотрев это видео, сразу несколько человек написали под ним, что птицу надо срочно показать специалисту, она может быть опасна не только для своих сородичей, но и для людей.

- Мы попросили передать птиц нам, чтобы с ними занимались орнитологи и осмотрел ветеринар, - рассказала нам Елена Шерстяных, руководитель АНО Центр охраны животных «Наша природа». – Но Юрий Шамарин (директор «Доры» - Авт.) отказался это сделать. Как биолог я вижу, что соколу и ястребу помощь была не нужна, это слетки. Их люди подобрали по незнанию. В результате их просто «своровали» у родителей и кормят едой, от которой они очень скоро погибнут.

Под видео с содержанием птиц в приюте появились комментарии и других общественников-зоологов, которые профессионально занимаются выхаживанием пернатых. Все в один голос предлагали помощь. Однако передать им птиц владелец «Доры» отказался.

Скрин с видео со страницы Юрия Шамарина в соцсети "Вконтакте"

«МЫ НЕ ГЛУПЕЕ СПЕЦИАЛИСТОВ!»

Не скрывал Юрий Шамарин этого и в разговоре с «Комсомолкой», сообщив, что построил для птенцов клетку и уже передал их девушке, которая, по его словам, имеет опыт выкорма диких птиц.

- Когда мы выложили в соцсетях сообщение об этих птицах и попросили совета, как за ними ухаживать, никто не ответил нам, - заверил нас Юрий Шамарин.

- Но сейчас вам предлагают помощь. Почему вы отказываетесь передать птиц специалистам?

- Теперь я сам нашел специалиста, передал ей птиц. Она ими пусть занимается.

- Вы показывали больную чайку ветеринару?

- Да, я собирался это сделать, но у нас некому отвезти ее в клинику.

- Отдайте ее орнитологам, она сами все сделают.

- Нет, теперь мы будем ими заниматься. Не глупее, чем эти специалисты.

ДЛЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ НУЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ

После этого разговора редакция отправила два запроса – в департамент природных ресурсов и экологии области, а также в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора. В первой инстанции нам ответили, что не имеют полномочий вмешиваться в ситуацию с содержанием диких птиц в приюте.

В Росприроднадзоре пояснили, следующее:

- В адрес управления поступило обращение гражданина по вопросу содержания на территории приюта «Дора» диких птиц. В настоящее время проводится согласование проведения выездного обследования с центральным аппаратом Росприроднадзора.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время постановлением правительства России проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий ограничено. А внеплановые проверки могут назначаться лишь в исключительных случаях. К ним относятся непосредственная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан и угрозе возникновения ЧС природного или техногенного характера и ряде других. Но и в этом случае перед визитом необходимо получить разрешение от прокуратуры.