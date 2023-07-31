Воронежский губернатор: «Уровень газификации в регионе почти 95%»

Фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сегодня, 31 июля, поучаствовал в заседании федерального штаба по газификации. Мероприятие прошло под председательством зампреда правительства РФ Александра Новака. Об этом рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

- Воронежскую область похвалили за нашу работу по догазификации жилых домов, - отметил он. -Уровень газификации в регионе - 94,41%. Это один из самых высоких показателей в стране. Также уровень удовлетворенности услугой газификации в нашей области высокий.

Это весомый показатель. И процесс продолжается. Так, порядка 12 тысяч жителей региона подали заявки на то, чтобы их дома догазифицировали и уже до 10 тысяч участков программы провели газ. Этому поспособствовало строительство свыше 400 километров сетей.

Что касается мер соцподдержки в регионе. То в Воронежской области они тоже есть. О чем и доложил губернатор. Это выплаты 100 тысяч рублей для отдельных категорий граждан, включая все категории, обозначенные Президентом РФ.

- Есть и региональная мера. Это выплата 50 тысяч рублей тем, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. За мерами поддержки жители могут обращаться в МФЦ и через портал Госуслуг, - подытожил Александр Гусев.