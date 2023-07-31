Трех пособников украинского «Правого сектора»* задержали в Воронежской области

Сейчас троица находится в СИЗО, им уже предъявлено обвинение Фото: Из архива "КП"

Трое жителей Воронежской области стали фигурантами уголовного дела о госизмене. Им уже предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ( от 12 до 20 лет лишения свободы). Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в Управлении ФСБ по Воронежской области 31 июля.

Там уточнили, что силовики заподозрили троих жителей одного из райцентров Воронежской области в том, что они были завербованы членами украинской националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ террористическая организация).

Мужчины - один 31 года и двое 36 лет - передавали данные о российских военных объектах. Что примечательно, причина, по которой они стали сотрудничать с запрещенной в РФ организацией – идейная. И завербовали их еще в начале спецоперации.

В данный момент, как отметили в УФСБ, троица находится в СИЗО. Им уже предъявлено обвинение.

* - запрещенная на территории России экстремистская организация.