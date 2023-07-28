В Воронежской области появится кластер радиоэлектронной промышленности

Фото - Правительство Воронежской области

28 июля в Воронежской области с визитом побывал зампред правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Вместе с губернатором Александром Гусевым они посетили ряд промышленных предприятий региона.

В РЕГИОНЕ - СОЛИДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В первую очередь они отправились в Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения. Сегодня это один из ключевых представителей отрасли электронного машиностроения в нашей стране. Плюс – это старейшее предприятие-разработчик и изготовитель специального технологического оборудования для производства изделий микроэлектроники. Его специалисты занимаются разработкой и производством интегральных микросхем, транзисторов, различных модулей.

Денис Мантуров отметил, что Воронежская область – это один из крупнейших центров радиоэлектронной промышленности нашей страны. В регионе есть научно-технический и производственный потенциал, что позволяет при тесном взаимодействии с Минпромторгом эффективно реализовывать проекты любой сложности.

- Предприятия радиоэлектронного комплекса региона активно используют федеральные меры господдержки, охватывающие все этапы разработки, производства и реализации продукции. Эти меры помогают отрасли достичь амбициозную цель - обеспечить наш внутренний рынок к 2030 году российской электронной продукцией не менее, чем на 70%, - подчеркнул министр.

Фото - Правительство Воронежской области

ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Затем гости на АО «НИИЭТ» осмотрели производственные цеха сложных изделий микроэлектроники. Сегодня это единственное в России предприятие, которое занимается серийным производством и поставками GaN-транзисторов на кремнии. А в следующем году с привлечением займа ФРП планирует начать создание сборочного производства по корпусированию и выпуску изделий в металлополимерных корпусах. Объем производства солидный - до 10 млн микросхем в год. Они будут применяться для счетчиков учета электроэнергии, бытовой электроники, автомобильной промышленности, телекоммуникационного и навигационного оборудования.

Следующим Денис Мантуров и Александр Гусев посетили концерн «Созвездие», который входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Предприятие занимается разработкой и созданием систем, комплексов и средств связи для Вооруженных сил, иных воинских формирований, ведомств и силовых структур, а также отраслей народного хозяйства. Вице-премьеру представили первые отечественные DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи.

- Благодаря накопленным компетенциям в области военной связи, специалисты концерна сделали рыночный продукт, востребованный сегодня как в силовых структурах, так и в корпоративном секторе, - отметил Денис Мантуров

В рамках визита Денис Мантуров и Александр Гусев также побывали на «ВАСО» и осмотрели модернизированный пассажирский опытный лайнер Ил-96-400М.

Фото - Правительство Воронежской области

УЧАСТНИКАМ КЛАСТЕРА – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

По итогам прошла рабочая встреча Дениса Мантурова и Александра Гусева. Они обсудили промышленный потенциал региона и достижения, а также инструменты поддержки и работу регионального фонда развития промышленности. В частности, было принято решение проработать вопрос о создании в регионе кластера радиоэлектронной промышленности. В связи с этим у предприятий-участников появится возможность получения от государства дополнительных преференций.

В свою очередь губернатор Александр Гусев рассказал о необходимости развивать научные производства, поскольку растут объемы работы и увеличиваются планы. Для этого необходимы кадры, увеличение численных составов предприятий и модернизация.

- Когда реализуются идеи создания кластеров радиоэлектронной промышленности, это поможет им системно выходить к органам государственной власти за поддержкой, не дублируя частные заявки, которые могут поступать от самих предприятий напрямую. Когда предприятия будут объединены, это гораздо более эффективно будет реализовываться, - прокомментировал глава Воронежской области.

И выразил готовность работать с предприятиями в этом направлении, в том числе через региональный фонд поддержки промышленности по части поддержки инвестиций.

- Уверен, что планы, которые есть у предприятий и планы, которые будут Минпромторгом дополнительно транслированы, на наших предприятиях все будет исполнено, - резюмировал губернатор.