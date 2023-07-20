Спланировали развитие воронежского ЖКХ, транспорта и бомбоубежищ

фото: Воронежская городская Дума

19 июля состоялось 30-е заседание Воронежской городской Думы. Депутаты приняли Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воронежа до 2041 года. Также одной из основных тем стал вопрос о передаче федерального имущества (сооружений гражданской обороны) в муниципальную собственность.

«ВЕКТОР ВЫБРАН - СКАЧКОВ В СТОРОНУ НЕ БУДЕТ»

Опыт планирования на такой большой временной промежуток у нас применяется впервые. Основная задача, которая стояла перед депутатами, — снижение негативного воздействия систем коммунальной инфраструктуры на окружающую среду и в целом их сбалансированное развитие.

- Каждый год мы будем уточнять программу действий, но это не значит ломать, резать ее по живому, —объяснил план депутат Воронежской городской Думы Александр Сысоев. - В процессе может выясниться, что мы упустили какие-то моменты. Возможно, нам о них напомнит сама жизнь. Но тем не менее, вектор движения выбран, и каких-то огромных скачков в сторону не случится. Мы должны перейти на плановую работу, где будет отсутствовать аварийность и исчезнет дискомфорт граждан.

фото: Воронежская городская Дума

КОГДА В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВЯТСЯ МЕТРОБУСЫ

Также на заседании подняли вопрос о том, стоит ли ждать скорого появления метробусов в Воронеже.

- Этот проект не получится реализовать быстро, - рассказал глава городского округа Вадим Кстенин. - Работу над ним мы сможем начать только после разгрузки Московского проспекта, а это произойдет после запуска дороги-дублера.

Глава отметил, что сейчас активно прорабатывается концессионная инициатива по развитию электротранспорта, а именно - троллейбуса. Не так давно документы по этому вопросу были отправлены в Министерство транспорта, там внесли некоторые незначительные корректировки и прислали проект на доработку. Когда все нюансы будут учтены, Воронеж сможет рассчитывать на финансовую поддержку федерации.

- Мы понимаем, что цена в электротранспорте не должна отличаться от тех же автобусов или маршруток. Он должен быть конкурентноспособным, для этого-то нам и нужна поддержка, - добавил Вадим Кстенин.

фото: Воронежская городская Дума

«НЕ СДЕЛАЕМ МЫ - НЕ СДЕЛАЕТ НИКТО!»

Вопрос, который вызвал неоднозначную реакцию заседающих, — передача из федеральной собственности в муниципальную сооружений гражданской обороны, находящихся в составе образовательных учреждений. Некоторые депутаты выступили за перенос принятия данного решения:

- Считаю, что вопрос бомбоубежищ и укрытий на территориях школ и детских садов - это важная тема, которая требует более серьезной проработки, — обратился к присутствующим заместитель председателя постоянной комиссии по физической культуре, делам молодежи и спорту Владимир Калинин. - Хотелось бы, конечно, заслушать управление МЧС о той работе, которая была проведена за длительный период пользования этими помещениями, узнать об их содержании и оснащении. Вопрос касается бюджетного финансирования, а это порядка 500 миллионов рублей, на чем надо заострить отдельное внимание. И обсудить необходимо на совете с большим представительством депутатов, а также представителями образования.

фото: Воронежская городская Дума

После выступления депутаты стали спорить и приводить аргументы «за» и «против» данного пункта, однако глава города Вадим Кстенин сумел аргументировать важность принятия решения и успокоил присутствующих:

- Я уже подготовил обращение к губернатору Александру Гусеву. И все сомнения, которые вы высказываете, мы проанализировали и отразили в документе. Сооружения расположены в наших объектах, и принимать их надо. Мы можем понести такие расходы, которых раньше не несли. Но, во-первых, это безопасность наших детей, на которой никто экономить не будет, во-вторых, мы много сейчас делаем того, чего раньше не делали. И в части поддержки специальной военной операции, и в текущей работе. Мы никогда раньше по 500 миллионов рублей в год на дороги частного сектора не тратили, а сейчас тратим. По защитным сооружениям определимся с их категориями и необходимыми вложениями, также создадим детальный план, рассчитанный на адекватный срок, и приведем все в порядок. Не сделаем мы - не сделает никто!

РАБОТУ НА КАНИКУЛАХ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

В итоге депутаты все же приняли положительное решение по данному вопросу.

Также на заседании были внесены изменения в план финансирования питания школьников.

В конце встречи депутатов отпустили на «каникулы» до 21 первого августа, однако попросили далеко не разъезжаться, ведь внеплановую работу никто не отменял.