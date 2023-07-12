Воронежцы капитально ремонтируют больницу и школу в Меловском районе ЛНР

фото: Правительство Воронежской области

Делегация представителей правительства, СМИ и блогеров Воронежской области побывала в трех районах Луганской Народной Республики, где посетила социальные объекты и дорогу, ремонт которых проводят воронежские фирмы по соглашениям губернатора Александра Гусева с главами районов ЛНР — Меловским, Марковским и Новопсковским.

В настоящее время в Меловском районе воронежцы трудятся сразу на двух объектах. Первый из них - здание терапевтического отделения Меловской центральной районной больницы. Оно с момента постройки в 1972 году эксплуатировалось без ремонта. К 2021 году больничные помещения стали непригодны для дальнейшей эксплуатации, и руководство поликлиники приняло решение о временном переводе в здание хирургического отделения. К этому моменту подрядчик уже отремонтировал кровлю и собирается приступить к работам внутри помещений.

Врач-отоларинголог Ольга Скакун, которая работает в больнице больше 20 лет, вспоминает, что до начала ремонта больница представляла собой печальное зрелище:

— Все шаткое, все ветхое, штукатурка сыпалась, крыша текла бесконечно. Что только девочки не делали — с тазиками и ведрами сотрудники бегали, подставляли. Было очень трудно, в терапевтическом отделении капало на больныхс инсультами и сердечными заболеваниями. Мы очень благодарны Воронежской области. Очень красиво все делается, быстро, оперативно и качественно. Ребята стараются для себя, потому что здесь половина рабочих — местные. У всех есть бабушки, дедушки, которые лечатся в терапевтическом отделении.

фото: Правительство Воронежской области

Параллельно идет ремонт и в Новострельцовском учебно-воспитательном комплексе. Как рассказал директор учебного заведения Алексей Нарожный, здание было построено в 1981 году и сейчас также находится в очень плачевном состоянии.Воронежцы также ремонтируют здесь крышу.

— Очень приятно осознавать, что рядом с нами надежное плечо в лице Воронежской области. Идет восстановление автомобильной дороги Марковка-Меловое – 36км. Мы благодарны Воронежской области за реализацию плана связи наших трех территорий,— Марковка, Меловое и Новопсков- современной качественной дорогой, - сказал исполняющий обязанности Главы Администрации Меловского района Олег Савченко.

Особенно Олег Савченко поблагодарил строителей за ремонт школы, работы в которой не входили в первоначальный план. При поддержке воронежского губернатора Александра Гусева и его заместителя Сергея Трухачева этот пункт включили в дополнительное соглашение.

Напомним, по плану помощи подшефным Воронежской области районам ЛНР в этом году предстоит отремонтировать почти 36 километров трассы Сватово – Новопсков – Меловое в Марковском и Меловском районах. Кроме того пройдет ремонт в трех больницах, двух детских садах и трех школах. На 16 объектах намечены ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Установят газовые модульные котельные и заменят котлы в школах и детсадах. Ремонт коснется и МФЦ в Меловом, Марковке и Новопскове.