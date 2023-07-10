В Воронежскую область поступили новые сторублёвые купюры

Новые купюры прослужат дольше Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежскую область поступили в обращение новые банкноты номиналом 100 рублей, выпущенные в 2022 году. Они будут в обороте наравне со старыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. Об этом корреспонденту «КП» рассказали в воронежском отделении Банка России.

Старые, ветхие, загрязненные деньги старого образца будут постепенно выводиться из обращения и заменяться новыми купюрами, которые будут поступать по мере необходимости.

НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ - КРЕМЛЬ

- Банкноты выполнены в оливково-оранжевой гамме. Они покрыты лаком, и за счёт этого она станут более долговечными — мы ожидаем, что срок их службы увеличится примерно на треть, - рассказала Татьяна Чернышова, эксперт по наличным деньгам воронежского отделения Банка России.

На лицевой стороне банкнот изображены достопримечательности Москвы. На лицевой стороне это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами.

- Обратите внимание: часы показывают 20:22 – год выпуска банкноты. А ещё можно увидеть Останкинскую и Шуховскую башни, здание МГУ на Воробьевых горах и парк «Зарядье» (концертный зал и часть моста, который называют парящим), - добавляет Татьяна Чернышова.

Кстати, впервые Москва появилась на банкнотах почти 100 лет назад и с тех пор она неоднократно была изображена на деньгах. Чаще всего внимание художников привлекал Московский Кремль.

Вид новой сторублевки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

НА ОБОРОТЕ - РЖЕВ И QR-КОД

На оборотной стороне банкноты изображён Ржевский мемориал Советскому Солдату и панорама музея-заповедника «Куликово поле».

- В нижней правой части лицевой стороны расположен QR-код. По нему можно перейти на сайт Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот, - рассказала эксперт.

Защитный комплекс новой 100-рублёвой купюры усилен элементами, которые уже использовалась на 200-рублёвых банкнотах. На ней есть множество мелких графических элементов. Если присмотреться или поднести лупу, то можно увидеть, например, часовню, шлем и щит древнерусского воина, подковы, самовар, колосья, пряник и многое другое.

На фрагментах защитной нити при наклоне купюры заметно, как вверх и вниз перемещаются в противоположных направлениях друг от друга блестящие прямоугольные элементы, а под острым углом читается цветное изображение символа рубля на радужном фоне. На однотонном поле при изменении угла зрения видно число «100», и у каждой цифры будет своя краска.

ВЫПУКЛЫЙ РЕЛЬЕФ И РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЦИФРЫ

Если повернуть банкноту на 180 градусов, не меняя при этом угол зрения, то окраска каждой цифры станет другой. А вот если изменить угол зрения, то можно будет увидеть символ рубля. В зависимости от того, как расположена банкнота, он будет либо тёмным на светлом фоне, либо светлым на тёмном фоне.

На просвет защитная нить выглядит, как тёмная полоса со светлым повторяющимся числом «100», а к водяному знаку, который имеет плавные переходы от светлых участков к тёмным, примыкает число «100» с контрастными тёмными фрагментами.

На ощупь текст «Билет Банка России», штрихи по краям и число «100» имеют выпуклый рельеф.