. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Летом культурные учреждения уходят на каникулы. Но без интересных мероприятий воронежцы не останутся. Начинается время фестивалей. Их много – и в разных тематиках. «Комсомолка» подготовила путеводитель по самым интересным форумам.

ИСТОРИЯ

Ежегодный фестиваль «Летний день в Костенках» пройдет в музее-заповеднике 8 июля. В этом году его посвятили теме казачества.

В музее откроется выставка из Краснодарского историко-археологического музея-заповедника «Кубанские казаки». Она представит предметы народного быта кубанских казаков XIX - начала ХХ веков. Информационные стенды экспозиции познакомят с историческими документами, реликвиями, основными историческими этапами в жизни кубанского казачества, героическими страницами военной истории. На выставке пройдет викторина «Что мы знаем о казачестве?».

В 11.00 на площадке возле музея зазвучат казачьи песни в исполнении коллективов Хохольского района, а на выставке-ярмарке народные мастерицы Елена Широкова и Анастасия Бедарева покажут свои изделия.

В 13.00 в стенах музея начнется лекция известного воронежского историка, краеведа и автора книг о реке Дон и казачестве Николая Сапелкина «Истоки воронежского казачества».

В 14.30 стартует пешая экскурсия «Костенки без палеолита». Участники пройдут по знаковым местам Костенок, узнают о самом старом казачьем монастыре на Дону, увидят необыкновенно красивые виды донского Белогорья.

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ФОЛЬКЛОР

15 июля в парке «Алые паруса» пройдет VI губернский фестиваль «Воронеж фольклорный». В этом году форум посвящен к Единому дню фольклора. В фестивале примут участие мастера-ремесленники и творческие коллективы области. Здесь можно будет посмотреть дефиле традиционных народных костюмов Воронежской области и совершить своеобразное путешествие в ремесленное прошлое наших предков, а в импровизированных избах гончара, резчика, ткачихи, пряхи, кузнеца поучаствовать в мастер-классах и посмотреть увлекательное ремесленное шоу. Детвору научат народным играм и забавам. В 15.00 на главной фестивальной сцене начнется театрализованная программа, где представят фрагменты свадебных обрядов, бытовавших в разных селах нашего края, а также выступят фольклорных коллективы Воронежской области и других регионов России. А завершится фестиваль большим концертом столичной фолк-группы «После 11» и музыканта-мультиинстументалиста Романа Ломова.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11-12 августа в Подгоренском районе пройдет XI Всероссийский фестиваль казачьего творчества «Казачье братство». В первый день фестиваля в Подгоренском Доме культуры состоится концерт Краснодарского ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Кубаря». Во второй день на подгоренской земле соберутся казачьи коллективы из Воронежской, Ростовской, Белгородской областей и других регионов России. Ансамбли выступят в сельских поселениях Подгоренского района, а затем примут участие в гала-концерте, который пройдет на сцене парка культуры и отдыха «Мелодия» в поселке Подгоренский. На территории парка развернутся выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и тематические подворья, которые познакомят с казачьим бытом - кухней, традициями и ремеслами. Завершит фестиваль выступление фолк-группы «Партизан FM» (Москва).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНО

По 13 августа в Воронежской области продлится фестиваль уличного кино, который позволит зрителям из самых небольших населенных пунктов познакомиться с лучшими короткометражными фильмами последних лет, созданными молодыми российскими авторами. Зрителям демонстрируются две программы различной тематики с возрастным ограничением от 0+ до 16+. Их покажут на 95 площадках - в кинотеатрах под открытым небом, парках, площадях и культурно-досуговых учреждениях.

Кино покажут под открытым небом Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕГУСТАЦИЯ

19 августа в Калаче пройдет фестиваль «Хлеб - всему голова!». На форуме представят большое разнообразие разной выпечки. Состоится конкурс на лучшее хлебобулочное изделие по традиционным и оригинальным рецептам. Колорит Калачеевского края можно прочувствовать на выставке сельских подворий. Каждое село выставит не просто плетень и «хату», но и покажет историю, традиции, обычаи и угощения. На накрытых столах выставят ватрушки, бублики, куличи и караваи, бабушкины пирожки. В фестивале примут участие более 900 участников художественной самодеятельности.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР

25 и 26 августа пройдет фестиваль-конкурс любительских коллективов «Театральные встречи в Никольском». В Верхнехавский район съедутся самодеятельные актеры и режиссеры со всей области. Село Никольское издавна славится своими театральными традициями. Здесь на рубеже XIX-XX веков супругами Константином и Зинаидой Соколовыми - истинными просветителями и интеллигентами, переехавшими в воронежскую глубинку из Москвы, - был создан первый театр для крестьян. Пройдет экскурсия в усадьбу семьи Соколовых и конкурсный показ спектаклей. Также в рамках фестиваля состоятся творческие лаборатории и мастер-классы для руководителей театральных коллективов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЫКА

5 августа в Новой Усмани пройдет рок-фестиваль «Молодые ветра». На втором опен-эйре в 2023 году выступят команды из разных российских регионов. В лайн-ап вошли такие коллективы как «Сказки Черного города», «Черный Обелиск». Хедлайнером рок-фестиваля станет лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Фестиваль пройдет на территории центра лыжной подготовки «Дубрава».

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С 18 по 20 августа в Воронеже пройдет рок-фестиваль «Чернозем». Встречать гостей за сити-парком «Град» снова будет «страшно красивая Аленка», ставшая уже символом опен-эйра. На «Черноземфест-2023» на двух сценах в течение трех дней выступят 35 групп, среди которых «Анимация», Найк Борзов, «Крематорий», «Сектор Газа» с оркестром», «Пикник», «План Ломоносова», «Мельница», «Сказки черного города», Гарик Сукачев и другие.

На Черноземфесте гостей встречает страшно красивая Аленка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ

26 августа в Воронеже пройдет «Крамфест», приуроченный к 90-летию музея имени Крамского. Мероприятия распределят как на уличной территории перед «дворцом», так и внутри музея. В музыкальную часть войдут выступления воронежских коллективов Drumataca, Duso, Quranda quartet, «ЭваЭва». В программе большое количество мастер-классов, рассчитанных на разные возрастные группы, а также лекции и ярмарка воронежских умельцев. Одной из изюминок «Крамфеста» станет арт-объект «Воображаемый музей», в котором пройдут экскурсии.