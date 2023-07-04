«Улетят, когда их перестанут кормить»: почему в Воронеже домашние голуби живут в школьном дворе

Птицы появились примерно месяц назад. Откуда прилетели - неизвестно. Фото: Артем ЛЕСНЫХ

Во дворе школы № 97 в Воронеже обитает стая домашних голубей. По всей видимости, их выпустили на последний звонок и оставили без присмотра.

Птиц уже несколько недель можно видеть на ступеньках у входа в учебное заведение, а добрые горожане помогают им выжить. Кажется, пернатым комфортно в этом районе, но есть и недостатки: местные жители говорят, что вся трава в округе поклевана.

В администрации школы на вопрос vrn.kp.ru ответили, мол, птицы появились примерно месяц назад. Откуда прилетели - неизвестно. Хозяина якобы искали, но не нашли.

Фото: Артем ЛЕСНЫХ

Голубятник Александр Санников рассказал нашей редакции о том, что порода потерявшихся голубей - гривуны, одна из самых распространенных в России. Их ценят за летные качества. А называют так потому, что они чисто белые с характерным пятном - «гривой» - чёрного, красного, жёлтого цвета на шее.

Также собеседник с уверенностью отметил, что птицы домашние, ведь у них на лапках есть колечки, помогающие хозяевам отличать самца от самки. А еще они не болеют и скоро улетят.

Александр Санников Фото: Артем ЛЕСНЫХ

- Голуби не сделали этого по нескольким причинам: во-первых, они еще юные, потому летают не так хорошо, как зрелые птицы; во-вторых, лето - жара, их кормят. Птицам незачем улетать, ведь здесь все есть, - добавил Александр Кузьмич. - Рано или поздно они покинут школьный двор. Главное - перестать их кормить. Не переживайте, голуби приживутся в другом месте, и все с ними будет хорошо.