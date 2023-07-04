В Воронеже стая голубей облюбовала школьный двор

Фото из архива "КП" Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Стая белоснежных голубей ежедневно прилетает во двор воронежской школы №97. Птицы садятся на отливы окон, гуляют по площадке, щиплют траву.

Появились они здесь, по словам директора школы, месяц назад. Откуда прилетели -загадка. В учебном заведении склоняются к версии, что птиц «забыли» забрать после выпуска на последнем звонке. Голуби явно домашние – на ногах некоторых из них специальные кольца.

Сердобольные сотрудники иногда подкармливают птиц. Но что дальше делать со стаей, в администрации школы не знают.

А вот орнитолог, доктор биологических наук Петр Венгеров тревог педагогов о судьбе голубей не разделяет:

- Беспокоится об этих птицах нет никаких оснований. Если они нигде не заперты и свободно перемещаются по улице, то сами выбирают себе место прогулок. Скорее всего, где-то неподалеку отшколы находится голубятня, откуда и прилетают птицы. А на школьном дворе их что-то привлекает. Может быть, лужайка с сочной травой, - рассказал эксперт "Комсомолке".