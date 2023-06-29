. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Куклы, клоуны, тени, воздушные змеи. Летняя часть XII Платоновского фестиваля в Воронеже завершится фестивалем уличных театров. Форум искусств проведет такой проект впервые (несколько лет на Платоновфесте проходил парад уличных театров и отдельные представления на Советской площади), продлится фестиваль уличных театров два дня.

1-2 июля в парке «Дельфин» воронежцев ждет большой праздник с участием 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Воронежа, представляющих разные жанры и формы уличного искусства. Они представят спектакли, рассчитанные как на большую аудиторию, так и камерные работы. Всего запланировано 24 показа. Вход на фестиваль свободный, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ

Спектакль-шествие Cosmo (6+)

1 и 2 июля 12.00-12.40, 17.00-17.40 у Маяка

Спектакль Cosmo – это история захвата города доброжелательными инопланетянами, которые переворачивают взгляд на привычные вещи. Если мы ежедневно видим улицы и знаем каждое деревце на аллее, то для этих странных существ это первая встреча с незнакомым пространством. Спектакль покажет театр АспектР – единственный в России специализируется на жанре walking act (спектакль в движении). Коллектив использует в своих выступлениях технику анимации, маски, танец и интерактив со зрителями.

Спектакль «Дюймовочка» (6+)

1 июля 13.00-13.40 скейтпарк

Уличный спектакль по мотивам сказки Андерсена создан в Воронежском театре кукол командой Анны Шишкиной и Олега Скотникова, основателей старейшего уличного театра России «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург). Авторы постановки не просто переносят действие известной истории на площадь, они приглашают зрителей заглянуть в театральное закулисье. В спектакле появляется дополнительная сюжетная линия об актрисе, прощающейся со сценой и мечтающей в последний раз сыграть любимую роль.

Дюймовочка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спектакль-променад «Выходные бывают только раз в неделю» (6+)

1 июля 13.00-14.30, 17.00-18.30 у площадки Парка знакомств

Это кукольный спектакль театра Karlsson Haus (Санкт-Петербург), зрителем которого может стать любой, кто оказался в парке. Нужно лишь остановиться на минуту и посмотреть: что делают эти пожилые герои? Они заняты своими простыми делами: кто-то танцует, кто-то фотографируется, кто-то устраивает пикник. Старички могут себе позволить никуда не торопиться и тратить время с удовольствием. Единственное, чего они не могут — разговаривать. Спектакль помогает ощутить, что речь и интеллект - лишь малая часть наших коммуникативных возможностей. Karlsson Haus - один из заметных кукольных театров страны, в котором ставят известные режиссеры Алексей Лелявский, Евгений Ибрагимов, Борис Константинов, Петр Васильев, Анна Иванова-Брашинская – неоднократно бывал в Воронеже как на фестивале «Маршак», так и с гастролями.

Шоу «Воздушный океанариум» (6+)

1 июля 14.20-14.50, 16.00-16.30, 18.00-18.30 у Маяка

«Воздушный океанариум» соединяет подводный и воздушный миры, представляя их удивительных обитателей. Они путешествуют по городам и странам, чтобы дарить людям радость, восторг, азарт и прекрасные фотографии. Персонажи шоу: воздушные змеи необычных форм, головастики, медузы, осьминоги, гусеницы, звезды и другие яркие обитатели – очень любят взаимодействовать со зрителями, ласково заигрывая с ними и откровенно виляя хвостом прямо перед самым носом. Воздушный театр «УФО» - первый в России, специализирующийся на работе с воздушными змеями.

Спектакль «Король Лир» (12+)

1 июля 14.00-14.20 амфитеатр

«Король Лир» придуман образовательно-театральным проектом «Шекспирия» (Воронеж) в 2021 году, но со временем из драматической постановки трансформировался в уличный спектакль в жанре клоунады. Артисты разыграют известный сюжет, используя язык пластики, текст оригинальной пьесы в переводе Бориса Пастернака и приемы сторителлинга. На фестивале «Грани Таланта» в Москве спектакль отметили за лучшую интерпретацию шекспировского текста и лучшую женскую роль.

Спектакль «Белые сны» (6+)

1 и 2 июля 15.00-15.40 скейтпарк

«Белые сны» – это невероятная история, непосредственными участниками которой становятся зрители. И, сколько бы вы себя ни щипали, проснуться не получится. Да и не захочется отрываться от такого сна с головокружительными трюками на ходулях, сумасшедшими танцами и юмористическими миниатюрами, который придумал театр «Пластилиновый дождь» из Самары, насчитывающий 30-летнюю историю. Артисты выступали на официальной церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи, участвовали в программе чемпионата мира по футболу в Самаре. А с 2011 года «Пластилиновый дождь» проводит одноименный фестиваль уличного искусства с участием театров со всего мира.

Спектакль «Небесная Карусель» (6+)

1 и 2 июля 19.00-19.40 амфитеатр

Когда маленькому ребенку поют колыбельную, он погружается в волшебный мир сна, где возможно дотянуться до облаков, летать без крыльев, где за гранью игры проявляется детство и легко найти свою птицу счастья. Береги перо: оно помнит красоту полета. Об этом спектакль театра «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург), который объездил почти все фестивали уличных искусств в России.

Спектакль «Месяцы» (6+)

1 и 2 июля 20.00-20.40 скейтпарк

В спектакле «Месяцы» пятеро героев наводят свои лунные порядки - они улыбаются, играют на флейте, танцуют, укладывают зрителей спать, погружая их в мир волшебных сновидений. Лирический и смешной интерактивный спектакль, наполненный нежными парадоксами той поры детства, когда под одеялом умещался волшебный мир с тайнами и снежными пещерами, а пространство сна было зоной для игр, прогулок и откровений. Спектакль создала команда «Странствующие куклы господина Пэжо» - театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады, который родился в 1993 году в Санкт-Петербурге. Актеры черпают вдохновение в барочной опере, историческом фехтовании, восточных боевых искусствах, средневековых миниатюрах, цирке Феллини и буквально во всем, что их окружает. Во время интерактивных представлений театра каждый имеет шанс стать Королем, Отважным Рыцарем, Красавицей-Принцессой, Чудовищем. «Странствующие куклы» неоднократно выступали в уличном параде Платоновского фестиваля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Искреннее шоу» (12+)

1 и 2 июля 21.00-21.40 пирс

Это история о простых вещах, рассказанная языком клоунады и огня. Под звуки медных труб, гром аплодисментов, взрывы хохота, крики восторга и возгласы благодарности артисты театра «Огненные люди» вовлекают зрителя в свою игру, наполненную неожиданными игровыми моментами и яркими спецэффектами. Это передвижная карнавальная мастерская, самобытный коллектив, появившийся на московской альтернативной сцене в начале 2000-х - это состоявшийся и узнаваемый проект, соединяющий строгую форму и импровизацию, сохраняющий баланс между театром и цирком, трюком и человеческой искренностью, опасностью и смехом.

Спектакль «Комедия на авось» (6+)

2 июля 13.00-13.40 амфитеатр

Это импровизационный площадной спектакль, созданный в эстетике итальянской комедии масок. В центре его сюжета – классическая история влюбленных, на пути к счастью которых возникает множество препятствий, но герои, благодаря помощи своих ловких друзей, преодолевают все преграды. Зрителей ждет много музыки, белый стих, интерактивные номера и комедийная пантомима. А как будет развиваться действие, не знают даже сами артисты: в начале каждого спектакля зрители выбирают один из четырех сюжетов и раздают роли персонажам. Спектакль придуман Воронежским ВАУ-театром, который был создан по инициативе Платоновского фестиваля в 2022 году.

Спектакль-променад «Скорая театральная помощь» (12+)

2 июля 13.00–14.30, 15.00–16.30 у Маяка

Это быстрая и сильнодействующая театральная «инъекция». Легендарный проект режиссеров, основателей театра «Тень» Ильи Эпельбаума и Майи Краснопольской, восстановленный специально к Платоновскому фестивалю. Внутри театромобиля - помпезная театральная ложа, перед зрителями располагается полуметровая сцена, на которой идут оперные спектакли в лиликанском исполнении для взрослых и детей. Каждое из них длится не более 10 минут (в кукольной стране Лиликании зрители не терпят долгих выступлений).

Спектакль-променад «Затерянный караван» (6+)

2 июля 18.00–18.40, 20.00–20.40 у Маяка

«Затерянный караван» театра «Эскизы в пространстве» (Москва), специализирующегося на создании уличных спектаклей и перформансов,

– спектакль-шествие мифических животных, управляемых необычными персонажами, которые напоминают шаманов или дервишей. Они медленно, завораживающе движутся сквозь толпу, делая несколько остановок, во время которых представляют пластические интермедии.