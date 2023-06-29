«Я уверена, что там буду полезней»: воронежские женщины-медики рассказали об отправке в зону СВО

фото: Правительство Воронежской области

Вчера, 28 июня, из Воронежа в зону проведения спецоперации отправилась группа медиков, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ. Добровольцев - 38 человек, из них две женщины.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, перед отъездом в зону СВО все добровольцы пройдут специальную подготовку. По поручению главы региона на сборном пункте бойцы-медики получили комплект дополнительной формы от облправительства.

Александр Гусев отметил важность людей с такой профессией. Несмотря на вызовы последних лет они стойко следуют своему врачебному долгу.

- Эти люди выбрали профессию - спасать жизни. Медики уже доказали это, когда лечили в «красных зонах» от коронавируса. Сейчас врачи и медсестры не остаются в стороне и едут помогать нашей армии, - подчеркнул губернатор.

Например, Ирина трудилась в воронежской поликлинике несколько лет. Сейчас подписала контракт с Минобороны на два года. Но заверяет, что работать в зоне СВО готова столько, сколько потребуется.

- Я – патриотка родины. Сердце, душа захотели. Я уверена, что там я буду полезней, чем здесь. Близкие? Батя мне сказал: «Молодец»! Мама расплакалась. Крестная говорит, что гордится, а остальные все плачут… Страх есть в том, что в какой-то момент не получится оказать помощь раненому. Но, я думаю, что его можно побороть уверенными действиями и опытом, - поделилась она.

Напомним, подробности заключения контрактов с Минобороны узнать можно по короткому номеру 122 и на специальном сайте.