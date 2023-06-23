«Деревья в Воронеже живут не дольше 30 лет»: мнение декана лесного факультета ВГЛТУ об озеленении города

У лип перед зданием правительства "осень" наступила уже в середине июня Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Старшее поколение воронежцев помнит, каким зеленым был Воронеж еще лет 30 назад. Как утопали в деревьях улицы и дворы, сколько было аллей, парков и скверов. Да и сам город имел статус одного из самых «зеленых» в стране. Воспоминания старожилов подтверждают и панорамные фотографии 80-90-х годов. Улицы Ленинградскую, Студенческую, Ф.Энгельса, Чайковского, Кольцовскую и, конечно, проспект Революции украшали пышные кроны тополей, лип, кленов и каштанов.

Кронированные тополя на улице Пушкинской Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЦАРСТВО БЕТОНА, АСФАЛЬТА И ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

С тех пор Воронеж сильно изменился – широкие газоны уступили место дорогам и плиточным тротуарам, клумбы заметно сократились, а деревья, особенно в центре, стали болеть и засыхать. Что произошло? Почему Воронеж из зеленого превратился в асфальто-плиточный? Можно ли вернуть утраченный статус или горожане обречены жить в царстве бетона?

Усыхающая ель у диагностического центра Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«Комсомолка» выяснила мнение на эту тему эксперта в вопросах озеленения города – декана лесного факультета ВГЛТУ, кандидата биологических наук Анны Царалунга.

Таким зеленым был Воронеж еще 30 лет назад Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Главная причина болезни и гибели деревьев в Воронеже – загазованность улиц. Вот вы посмотрите, какой поток машин, и какая это нагрузка на растения! Во время экологической практики я даю студентам задание подсчитать количество машин, проходящих по улице за определенное время. Так вот: с 2010 по 2022 год плотность потока выросла в шесть раз! – рассказала нам Анна Викторовна.

Парк СХИ начало 2000-х Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

... и современный вид парка Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Именно загрязнение воздуха, по мнению эксперта, виновато в гибели деревьев на проспекте Революции, улице Плехановской и даже в парке у агроуниверситета (поток машин теперь движется с двух сторон парка) Листья каштанов и лип уже к середине лета буквального «сгорают» - чернеют и осыпаются. В июле-августе в центр Воронежа приходит техногенная осень.

Подрытые корни деревьев Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Ослабленные выхлопными газами деревья становятся уязвимыми и к другим напастям – болезням и вредителям.

- Несколько лет назад на ясени в городе напала ясеневая златка и первыми от нее погибли деревья в местах с большим автомобильным трафиком, - продолжает Анна Царалунга. – Например, как только сделали дорогу по улице Тимирязева и парк агроуниверситета оказался между двух магистралей, то в нем начали гибнуть деревья.

Забота о деревьях Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ УБИВАЕТ СЕВЕРНЫЙ ЛЕС

Аналогичная ситуация и с Северным лесом, где, несмотря на все усилия горожан, с каждым годом остается все меньше живых сосен. Воронежцы находят в стволах просверленные отверстия и считают, что кто-то намеренно убивает сосны, засыпая в раны яды. Однако в реальности все иначе:

- В гибели сосен в Северном лесу виновато его неудовлетворительное санитарное состояние и как следствие грибковая болезнь - корневая губка, - считает наша собеседница.

Как ни тяжело это признать, но Северный лес в его нынешнем виде, по мнению эксперта, обречен. Любой даже новый саженец сосны со временем постигнет участь взрослых деревьев. Спасти место отдыха горожан может только комплекс мер:

- Нужно убрать все сосны, распахать участок и на несколько лет оставить под черным паром (постоянное распахивание – Авт.), - считает Анна Викторовна. – Только после этого на освобожденном месте можно высаживать молодые деревья, но не сосны. Это могут быть березы, осины или дубы, то есть лиственные деревья. Сделать красивый благоустроенный парк.

Липа - царица воронежских улиц Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Кроме антропогенной нагрузки деревья в городе часто страдают от неграмотных действий человека. К сожалению, горожане часто становятся свидетелями варварского кронирования и обрезки кроны, повреждения стволов коммунальной и строительной техникой, «закатывания» растений в асфальт или плитку.

- Каким бы крепким и здоровым ни было дерево, при повреждении коры происходит заражение раны спорами грибов или паразитами, - продолжает Царалунга. – Это вызывает болезнь и даже гибель.

Недопустимо также закладывать плиткой или асфальтировать участок вокруг ствола. Дереву, как живому организму, нужно пространство, чтобы получать полноценное питание. По словам нашей собеседницы, приствольный квадрат, свободный от твердого покрытия, должен быть размером 1,8 на 1,8 метра до 2,5 на 2,5 метра. Однако эти нормы на городских магистралях практически не выдерживаются. Зачастую приходится видеть и то, как крупномерные саженцы помещают в небольшую яму в плиточном тротуаре, в которой еще и полно строительного мусора! Все это заметно сокращает жизнь растений.

- Жизнь дерева в условиях города в восемь раз короче, чем в естественной среде, - говорит Анна Царалунга. – Если в лесу оно способно прожить до 250 лет, то в городе – не больше 30-35. А некоторые деревья приходится обновлять и каждые 10 лет! Но, если вы думаете, что можно посадить саженец, и он будет расти самостоятельно, то сильно ошибаетесь. Его надо поливать, ухаживать за ним и заботиться. Например, установка чугунных решеток на приствольных кругах предупредит повреждение стволов и корней деревьев техникой.

В завершении разговора мы спросили, какие породы деревьев имеют больше шансов в условиях города. По мнению эксперта, самыми жизнеспособными в мегаполисе являются, рябина дуболистная, клены, тополя и хорошо знакомая воронежцам липа.