«Единая Россия» выдвинула Александра Гусева кандидатом на пост губернатора Воронежской области

Фото - Воронежской областной Думы Фото: Предоставлено "КП"

21 июня состоялась XXXIX Конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Она прошла под председательством секретаря регионального отделения партии, председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Участие в ней приняли представители всех местных отделений партии – более 100 делегатов и гостей.

Открывая конференцию, Владимир Нетёсов сообщил, что на предварительное голосование были выдвинуты четыре кандидатуры для последующего выдвижения кандидата от «Единой России» на должность губернатора Воронежской области. В список вошли:

Гусев Александр Викторович – Губернатор Воронежской области, Председатель Правительства Воронежской области;

Башилов Вадим Станиславович – руководитель Управы Левобережного района г. Воронежа;

Береснев Роман Николаевич – глава администрации Рамонского муниципального района;

Филоненко Сергей Иванович – ректор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический Университет».

«Все кандидаты – достойные люди. Они представляют разные сферы - образование, муниципальное управление. Это профессионалы с большим опытом», – подчеркнул Владимир Нетёсов.

В ходе тайного голосования, большинством голосов определили кандидата на пост губернатора Воронежской области для участия в выборах 10 сентября 2023 года. Им стал губернатор Воронежской области, член президиума регионального политсовета партии Александр Гусев.

Владимир Нетёсов, выступая на конференции подчеркнул, что важно продолжать выбранный ранее курс на развитие региона.

«Для нас самое главное – благополучие жителей региона. Нам важно, чтобы национальные цели, поставленные Президентом РФ, были достигнуты в каждом муниципалитете, чтобы люди чувствовали реальные изменения к лучшему. На достижение этих целей направлена народная программа «Единой России», основные положения которой вошли и в предвыборную программу реготделения. Для нас главное, чтобы Воронежская область развивалась еще более успешно и энергично. Очень важно реализовать все, что намечено для повышения качества жизни воронежцев, и для этого есть хорошая команда управленцев, которая позволит это сделать», – отметил Владимир Нетёсов.

После оглашения результатов голосования Александр Гусев поблагодарил однопартийцев за доверие.

«Область развивается достаточно стабильно и поступательно. Во многом это результат слаженной работы большой команды – команды «Единой России». Наша задача - продолжить развитие Воронежской области и поддерживать уверенную динамику позитивных перемен. Я благодарю коллег по партии за оказанное доверие», – сказал Александр Гусев.

Региональная партийная конференция также утвердила Предвыборную программу регионального отделения «Единой России» на выборах главы области.