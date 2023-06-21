Исторический дом в центре Воронежа едва не убил пешеходов

В центре Воронежа многие балконы вызывают опасения у прохожих. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В воскресенье, 18 июня, около 17 часов от фасада многоэтажного дома №2 улице Плехановской обрушился фрагмент карниза. Куски упали прямо на тротуар. Очевидцем ЧП стал историк Владимир Размустов, который только по счастливой случайности не пострадал.

- Стояли ровно на этом месте и общались с постоянным участником «прогулок историка» и нашего паблика, - рассказал Владимир Борисович. - По ходу разговора интуитивно сделали пару шагов в сторону входа в кафе. И в эту же секунду в то место, где мы еще недавно стояли, шандарахнуло крупными обломками сталинского декора с фасада дома.

При падении обломки ударились об кондиционер, поэтому разлетелись на несколько частей.

- В пяти шагах от нас общалась парочка девушек, им тоже крупно повезло…. Рядом находится остановка «ВГУ», в будни здесь всегда оживленно, много студентов, - продолжает историк.

Дом этот исторический, сталинка, надстроенная над зданием консистории воронежской епархии, рассказал Владимир Размустов.

Кадр из видео Владимира Размустова Фото: Предоставлено

Мы попросили прокомментировать ситуацию в УК Центрального района, которая обслуживает сталинку. Вот что нам рассказали:

— Мы провели визуальный осмотр фасада здания, а также детально обследовали его с помощью спецтехники. Слабые элементы на одном из участков отбили. Что касается оштукатуривания фасада здания, то эти работы в ближайшее время провести не представляется возможным в связи с нехваткой финансирования по строке «содержание и текущий ремонт дома». Но работы мы осметим, запланируем и поведём при первой возможности.

Коммунальщики припомнили, что капитальный ремонт фасада здания проводился примерно в 2010-2011 годах. И в ближайшие годы этот вид работ Фонд капремонта делать в доме не планирует.