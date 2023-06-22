Армеец Владислав Провольнев привез Кубок Гагарина на Хреновской конезавод

На Хреновском конезаводе Владислав прокатился в телеге с главным трофеем российского хоккея. Фото: с сайта ХК ЦСКА.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Провольнев после визита в Воронеж поехал еще и в Бобровский район. Там он посетил легендарный Хреновской конезавод. Визит туда был символичным. Ведь всем известно неофициальное прозвище армейцев – «кони». Владислав лихо промчался на телеге с Кубком Гагарина в руках. Впечатлений была масса и у самого хоккеиста, и у работников конезавода.

Между прочим, в Боброве есть достаточно приличный по меркам райцентра хоккейный клуб – ХК «Бобров». Так что поклонников второго по популярности в России игрового спорта здесь совсем немало. В соцсетях, где выложили фото Владислава на телеге с Кубком, было много восторженных откликов. Люди благодарили, что Провольнев нашел время в своем напряженном графике и заехал не только в Воронеж.

Справка «КП»

Хреновской конезавод был основан 24 октября 1776 года одним из фаворитов Екатерины II - графом Алексеем Орловым. Здесь была выведена одна из самых известных в мире русских пород лошадей — Орловский рысак, а также первая в России верховая порода лошадей — Орловская верховая.