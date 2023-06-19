Владислав Провольнев второй год подряд привез Кубок Гагарина в Воронеж

Владислав Провольнев с Кубком Гагарина. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В понедельник, 19 июня, в Воронеж приехал защитник московского ЦСКА Владислав Провольнев. Наш земляк второй год подряд привозит в столицу Черноземья Кубок Гагарина. Торжества прошли в учебно-спортивном комплексе им. В. И. Сысоева.

Поздравления вместе с сыном принимал генеральный директор «Бурана» и отец чемпиона Игорь Провольнев и тренировавший Владислава, когда он еще был в московском «Спартаке», чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады -2002 Даниил Марков.

Звездным гостем церемонии был Даниил Марков. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Каждый Кубок завоевать сложно, в этом году мы провели очень долгий плей-офф - 27 игр, - сказал Владислав Провольнев. - И доказали, что ЦСКА – сейчас сильнейший клуб России. Надеюсь, привезти в Воронеж Кубок Гагарина и третий раз подряд.

Игорь Провольнев, помимо естественной гордости за сына, не забыл и о руководимом им «Буране». Он пообещал, что сделает все, чтобы новый сезон для «ураганных» стал более удачным, чем предыдущие. Напомним, «Буран» в последние сезоны ВХЛ стабильно осел в подвале турнирной таблицы.

Игорь Провольнев пообещал, что «Буран» будет чаще радовать болельщиков в следующем сезоне. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Владислав Провольнев долго фотографировался с юными поклонниками и раздавал автографы. А потом ответил на несколько вопросов.

- В детстве, наверное, сразу решили – стану хоккеистом?

- Вообще-то была альтернатива. Выбирал между хоккеем и футболом. Причем одно время даже больше хотел стать футболистом. Но выбрал хоккей, о чем теперь, конечно, не жалею.

Владислав долго раздавал автографы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Есть цель – попытаться попасть в клуб НХЛ?

- На данный момент на меня не претендует ни один клуб Национальной хоккейной лиги, я не задрафтован. Поэтому цель – как можно более сильно выступать в КХЛ. К чему и приложу все свои силы.

- Не думали уже о том, что будет после завершения игроцкой карьеры? Может, в перспективе не исключаете для себя возможность быть тренером или занять административную должность в «Буране» или в ЦСКА?

- Так далеко не загадываю. Мне 28 лет, надеюсь, впереди много лет карьеры игрока.

- В Воронеже часто бываете?

- Сейчас получается редко. Длинный сезон, вот два года подряд получается приехать в родной город с Кубком Гагарина. А так редко удается вырваться, хотелось бы, конечно, приезжать почаще.

- Немного отдохнуть после тяжелого сезона в родном городе получится?

- Да отдыхать особо некогда. Уже скоро приступаю к тренировкам, начинаю готовиться к следующему сезону.