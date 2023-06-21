Александр Гусев анонсировал повышение зарплат воронежским бюджетникам до 12%

фото: Правительство Воронежской области

Осенью 2023 года власти региона снова планируют проиндексировать заработную плату работников бюджетной сферы. Повышение произойдет до 12%. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев на выездном заседании облправительства в Эртиле, которое прошло 20 июня.

Глава региона пояснил, что по итогам девяти месяцев власти еще раз оценят рост зарплат в экономике в целом и после этого пересчитают уровень доходов от трудовой деятельности.

- При необходимости, если он будет выше 12%, будем повышать, - резюмировал Александр Гусев.

И добавил, что даже если средний доход от трудовой деятельности в регионе не окажется выше 12%, но при этом найдется финансовая возможность, – повышение все равно произойдет.

фото: Правительство Воронежской области

На заседании правительства также прозвучало еще несколько сведений о зарплатах воронежских бюджетников в 2022 году. Например, было сказано, что в сфере здравоохранения средняя зарплата врачей и работников медорганизаций, имеющих высшее образование, составила 74 436 рублей, а у среднего медперсонала – 37 463 рублей.

Уровень трудовых доходов социальных работников вырос с 2013 года в 3,6 раза. В 2022 году их среднемесячная зарплата составила 37 067 рублей. А по прогнозам на 2023 год она вырастет до 40 367 рублей. Средняя зарплата школьных учителей за 2022 год составила 37 554 рублей, работников в воронежских театрах - 46 251 рубль, музеях — 39 313 рублей, в библиотеках — 34 889 рублей.

По итогам обсуждений Александр Гусев поручил вести анализ роста зарплат не только по отраслям, но и по отдельным бюджетным учреждениям, а также анализ зарплат «неуказных» бюджетников.

- «Неуказные» работники, мы видим, что их зарплата ниже... Я понимаю, что там есть низкооплачиваемые категории работников, но есть наверняка и те, кто высокую квалификацию имеет, но не попадает под указы, не дотягивает до зарплат на подобных должностях «указных» работников. Давайте проанализируем и будем их тогда подтягивать до категории «указных» работников, — подытожил губернатор.

Ирина Шабанова