Губернатор: «На карте России Воронежская область войдет в число наиболее популярных маршрутов»

Фото - Правительство Воронежской области

Дни Воронежской области прошли на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Делегация региона, посетившая ПМЭФ, не только успела заключить важные соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями страны, но и устроила презентацию своего туристического и культурного потенциала.

Поприветствовали гостей на деловой программе губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Присутствующие смогли ознакомиться с туристическим маршрутом «Ольденбургские. Путешествуй по России» и автопробегом «Путешествуй со Сбером». Оба проекта должны привлечь внимание путешественников к объектам культурного наследия регионов. Их главная тема - сохранение исторической памяти об известнейшей династии Ольденбургских, которая внесла огромный вклад в развитие российских территорий.

Губернатор Александр Гусев в приветственном слове озвучил наше желание: чтобы Воронежская область вошла в число ТОПовых маршрутов на карте России. По его мнению, для этого есть все предпосылки.

– Мы постарались показать как раз культурный и туристический потенциалы Воронежской области. Здесь представлены также работы мастеров народного творчества и некоторые гастрономические особенности нашего региона. Будет замечательно, если нынешнее короткое знакомство с Воронежской областью в рамках Дней в Санкт-Петербурге побудит многих приехать к нам, чтобы на месте увидеть все красоты, богатства и достижения, – резюмировал губернатор.

В свою очередь его коллега Александр Беглов отметил, что воронежская земля – труженица и защитница России.

– Стойкость, мужество и любовь к Родине жителей Черноземья вызывают глубокое уважение, —сказал губернатор Санкт-Петербурга.

Не забыли на мероприятии и про императора Петра Первого, имя которого объединяет Петербург и Воронеж. В одном он считается основателем города, в другом - создавал Военно-Морской флот.

Фото - Правительство Воронежской области

Александр Беглов и Александр Гусев осмотрели выставку и обсудили взаимодействие между регионами, в том числе развитие туризма и образовательное сотрудничество. Губернатор Петербурга предложил поделиться опытом цифровизации различных сфер городского хозяйства с воронежскими коллегами.

Кроме того, по инициативе Сбера в Северной столице планируют создать единый пешеходный маршрут, соединяющий порядка 20 туристических объектов. А в августе Сбер организует автопробег для российских журналистов и блогеров по маршруту «Санкт-Петербург - Воронеж - Ялта».