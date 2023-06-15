Что нужно знать начинающему автостоперу: опыт путешествия на 10 000 км

Фото: Егор ОДЕГОВ

Насмотревшись фильмов, мы с моей девушкой решили опробовать автостоп. Выбрали, куда хотим поехать, вышли на трассу и только тогда задумались: где лучше ловить машину - на платной или бесплатной дороге? А что с собой брать? Где ночевать?.. Ответов на эти и другие вопросы фильмы не дают, но зато теперь мы, проехав около 10 000 км по Центральной России и Кавказу, можем помочь избежать наших ошибок.

Как правильно построить маршрут?

При его составлении прежде всего отталкиваемся от:

1. Оживленности трасс. Самые оживленные - федеральные (они зачастую и платные). В российской классификации их обозначают буквой «М», в европейской - «Е». Почти везде на федеральных трассах вдоль обочины нанесена желтая сплошная линия, которая запрещает водителям останавливаться. Благо, в России большинство на это не обращает внимания, поэтому можно стопить даже в таких местах. Главное - чтобы было достаточно места для машины.

Также есть дороги регионального и муниципального значения (они зачастую бесплатные). Обозначаются буквами «Р», «А» или «К». Их минус - они не очень оживленные, однако это же и плюс. Машины на таких дорогах едут с маленькой скоростью, поэтому вероятность того, что вас увидят и подберут, увеличивается.

Но многие, в том числе и мы, предпочитают федеральные трассы, так как на них останавливаются чаще.

2. Расстояния между населенными пунктами. Среднее расстояние, которое может преодолеть автостопщик за день, - 600 км.

3. Наличия заправок или кафе. Если с трассой не везет (высокая скорость или маленькая обочина), то на помощь приходит заправка или кафе. Мы находим на карте ближайшую к городу АЗС, идем к ней - и практически всегда видим удобную обочину для автостопа. Если же таковой не оказалось, просим водителей, которые остановились, чтобы заправиться, нас подвезти.

4. Отметок на карте для автостоперов. На этой карте любители таких путешествий отмечают и оценивают места, с которых они уезжали.

! Постарайтесь выходить из машины либо до въезда в населенный пункт, на объездной, либо уже на выезде, чтобы потом не пришлось долго выбираться на трассу.

Увидел бесконечную желтую сплошную линию и подумал, что нас никто не подберет… Фото: Егор ОДЕГОВ

Какое снаряжение надо купить?

Если вы едете в первый раз, то многое из перечисленного ниже вам не понадобится. Потому что для начала лучше ехать на небольшое расстояние (100 - 200 км). Мы в свой первый автостоп на 500 км взяли только школьный рюкзак, пару яблок и нитки. По неопытности застряли на трассе и думали, что придется спать на голой земле.

1. Рюкзак. Это самый важный предмет в путешествии, поэтому на нем нельзя экономить (в 2023 году на сайте объявлений не самые плохие рюкзаки для начинающих стоят около 3000 рублей). Однако мы по неопытности поскупились и в первый крупный автостоп (на 3500 км) взяли только один туристический рюкзак, а второй был тем самым школьным. Осознание, что это оказалось ошибкой, пришло почти сразу: школьный рюкзак давил на плечи и перегружал спину, в туристическом же вес распределялся равномерно. Кроме того, когда мы уже были на трассе, школьный порвался.

2. Нитки. Нужны, чтобы зашить рюкзак, одежду и все, что может порваться в самый неподходящий момент.

3. Палатка. Мы брали ее за 6000 рублей. Она должна быть легкой и с достаточной влагостойкостью (от 3000 мм). Палатка здорово нас выручала, когда всю ночь шли сильные дожди. Также тент от нее можно использовать как дождевик.

4. Дождевик. Чтобы не пришлось использовать тент от палатки.

5. Спальник. Надо брать даже летом! Мы купили дешевые спальники по 1000 рублей, а потом мерзли. Сейчас у нас спальные мешки за 3000.

6. Туристический коврик. Земля ночью холодная, поэтому нужна какая-то прослойка.

7. Непромокаемый компрессионный мешок для спальника. Спальники могут промокнуть, и тогда придется спать без них.

8. Хорошая обувь. Зависит от ваших целей, но ходить в любом случае придется много.

9. Газовая горелка с ветрозащитой. Такая защита позволит сэкономить на газовых баллонах (а это не только деньги, но и вес), так как огонь будет более концентрированным.

Пример удобной газовой горелки. Фото: Егор ОДЕГОВ

В итоге стоимость нашего снаряжения на одного человека ≈ 12 500 рублей (на 2023 год).

Сколько денег брать с собой? Как сэкономить?

Тут все зависит от ваших потребностей. Нам на месяц автостопа по Кавказу хватило 15 000 рублей на двоих. Можно потратить намного больше или меньше, а некоторые путешествуют совсем без денег. У нас в основном все тратилось на еду и на городской транспорт. Помочь сэкономить могут:

1. Сервис CouchSurfing. Это сайт, на котором люди, готовые принять путешественников у себя дома, размещают анкеты. Вы можете посмотреть их профиль, отзывы, написать им. Также есть очень удобный «Кауч БоТ» в ВК. Просто пишешь ему город, где надо переночевать, - и он выдает страницы людей, оставивших анкеты. Не все пускают бесплатно: некоторые могут, например, предложить поработать в саду за проживание.

2. «Дом для всех». Организаторы этого проекта в одном из городов мира снимают на два-четыре месяца квартиру или дом. Он становится домом для всех. Каждый человек может приехать туда и пожить какое-то время. Обязательного денежного взноса не существует, однако можно сделать любое пожертвование.

3. Водители. Кто-то нас кормил, кто-то предлагал деньги, кто-то давал свой номер телефона, чтобы мы позвонили в случае чего.

Как общаться с водителями?

Итак, вы на трассе. Перед тем, как начать сигналить, договоритесь, кто в основном будет общаться с водителем (если вы не один). Вот пара лайфхаков:

- Старайтесь выглядеть опрятно. Только так водитель может понять, что вы путешественник.

! Это же относится и к людям, которые будут вас видеть на улицах. Например, когда мы приехали в Ростов-на-Дону, к нам просто подошел парень, спросил: «О, вы автостоперы?» - и пригласил к себе домой. В итоге мы у него жили три дня. Позже он рассказал, что заговорил с нами потому, что мы выглядели опрятнее других путешественников.

- Надо сказать, что едете автостопом и бесплатно. Мы часто забываем это делать, но у нас пока денег никто не просил.

- Расскажите, куда вы едете и откуда. Это может помочь начать разговор.

- Не стоит бояться молчать. Как-то мы ехали в одной машине около шести часов, и все это время практически не разговаривали.

- Нельзя засыпать в дороге и дать заснуть водителю.

! Если вы сдружились с водителем, тогда в конце поездки с ним вы можете попросить его остановиться на обочине и включить аварийку. Это хорошо привлекает другие машины. Способ не очень честный, зато действенный.

Где можно переночевать, искупаться и постирать вещи?

Итак, вы доехали до какого-то населенного пункта. Хочется искупаться, отдохнуть. Выше я уже писал про CouchSurfing и проект «Дом для всех». Кроме того, вы можете остаться в хостелах, гостиницах, палатке, но это и так очевидно.

Из интересного стоит еще выделить:

Мечеть, церковь, кирху и другие религиозные места. Один раз мы спали в кирхе в Петербурге. Просто попали на экскурсию в Церковь Святой Анны, увидели диваны, отошли от группы, поставили заряжаться телефоны и уснули на пару часов.

Церковь Святой Анны. Идеальная атмосфера для усталых путешественников. Фото: Егор ОДЕГОВ

Жителей города. Можно спросить прохожих о ночлеге. Тут уж как повезет. Когда мы приехали в Астрахань, стали искать мечеть или ближайшее место, где можно поставить палатку. Для этого обратились к астраханцам и в итоге познакомились с приятными людьми, которые пригласили нас к себе.

Теперь о купании. Если вы нашли ночлег, тогда все понятно, а если нет, то придется применить либо харизму, либо навыки выживания в диких условиях.

- Если вы человек харизматичный, то идете в гостиницу/хостел/мотель и вежливо просите дать вам бесплатно постирать вещи и искупаться;

- Если же вам стыдно или что-то еще мешает обратиться в гостиницу, можно пойти в водоем или пляжный душ.

Полезные материалы

Напоследок небольшой список начинающему путешественнику в помощь:

- Книга Антона Кротова «Практика вольных путешествий»;

- Айша Новая «Книжка для автостопщиц и автостопщиков;

- «Кауч БоТ» во «ВКонтакте;

- Карта для автостоперов;

- Hitchwiki;

- Группа во «ВКонтакте» - «ПОПУТЧИКИ В ПУТЕШЕСТВИЕ»;

- Группа во «ВКонтакте» - «Автостоп Community»;

- Проект «Дом для всех».