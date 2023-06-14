Помощь жителям Шебекино и блиндажи для воронежских бойцов

Фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Депутат горДумы Андрей Зачупейко провел очередной прием граждан. Он состоялся в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.На повестке — проблемы жителей Щебекино, эвакуировавшихся в Воронеж, ремонт дороги и гумпомощь участникам СВО. Внимание оказали всем обратившимся.

Нужны средства гигиены и теплые вещи

К парламентарию на встречу пришли жители города Шебекино Белгородской области. Они рассказали, что из-за обстрелов со стороны украинских войск вынуждены были покинуть свои дома. Сейчас они временно проживают у своих родственников в Воронеже.

Люди, попавшие не по своей воле в такую трудную ситуацию, попросили помощи. Поскольку эвакуироваться пришлось быстро, то брали с собой минимум вещей. Они нуждаются в средствах гигиены и теплой одежде. Некоторым требуется медицинская помощь. А одна из обратившихся, пожилая женщина, выразила желание остановиться в пункте временного размещения в Воронеже.

Депутат Андрей Зачупейко в ходе приема связался с главами управ и руководителями управлений социальной защиты населения районов города, где проживают обратившиеся.Парламентарий заручился их содействием в оперативном решении проблем. Андрей Зачупейко заверил жителей Шебекино, что выполнение их просьб проконтролирует и будет впредь поддерживать контакты для уточнения положения дел.

Сделайте дорогу к СНТ

Также депутату рассказали о своей проблеме председатели двух садоводческих товариществ, расположенных в Железнодорожном районе. Требуется ремонт подъездной дороги к СНТи восстановление движения маршруток. Из-за ухабов и ям водители отказываются туда ездить. По этой же причине подъезд к СНТ практически невозможен для машин скорой и пожарной помощи.

Решение этой проблемы станет серьезной поддержкой садоводов, большинство из которых -пожилые люди. Андрей Зачупейко пообещал помочь.

Блиндажи для наших бойцов

А руководитель ряда общественных патриотических организаций Анатолий Малахов рассказал депутату об объемах гуманитарной помощи, оказанной с начала СВО на Украине. Сейчас общественник изыскивает средства на нужное дело – закупку для военнослужащих быстровозводимых блиндажей и передвижных бань.

Андрей Зачупейко пожелал лично помочь в проекте и привлечь к его реализации других предпринимателей города.

Фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

А в завершении приема Андрей Викторович вручил Благодарственные письма Воронежской городской Думы активистам – социальным работникам общественных организаций, которые оказывают помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.