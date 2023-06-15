Мэр Воронежа рассказал, как строится мегашкола

Этот коридор выглядит уже практически готовым. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Мэр Воронежа рассказал о ходе работ по строительству мегашколы на Московском проспекте. Вадим Кстенин сообщил, что в ней идет монтаж слаботочных систем, сетей холодного водоснабжения, канализации. Кроме того, продолжаются работы на крыше. Специалисты монтируют витражные конструкции, фасады, параллельно идет внутренняя отделка помещений. Уже завершают установку наружного освещения, скоро начнется озеленение. Также активно строят подъездные пути к школе, а также оборудуют парковки.

Так мегашкола выглядит с улицы. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Мэр напомнил, что параметры и оснащение школы, согласно проекту, дадут ученикам возможность развиваться в соответствии с их талантами и способностями сразу по нескольким направлениям. При этом выстроена система очень грамотно – общие направления 5-6 классов: математическое, гуманитарное, креативное и проектно-исследовательское, в 7-8 классах разделяются на более узкие векторы: к примеру, айти, инженерный, лингвистический, правовой, естественный.

Одно из внутренних помещений. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Уже заработал и официальный сайт мегашколы, где можно более подробно узнать о профильных классах и о том, как подать в них заявки.

Вадим Кстенин, сославшись на данные городского управления образования, заявил, что нехватки в педагогах в мегашколу нет. Количество подавших заявку на работу учителей позволит сразу после получения школой лицензии полностью укомплектовать штат сотрудников учебного заведения.

Мэр отметил, что уделяет контролю строительства мегашколы особое внимание.

Напомним, строительство мегашколы началось в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Рассчитанная на 2 860 мест, а это 110 классов, она станет одним из самых больших учебных заведений в России.