Воронежский губернатор на личном приеме помог решить вопросы семей участников СВО

Фото: Правительство Воронежской области

Сделать жизнь максимально комфортной для семей участников СВО — одна из важнейших задач в Воронежской области, которую поставил глава региона Александр Гусев. Губернатор лично курирует решение вопросов.

Недавно он провел личный прием граждан, на котором встретился с земляками и решил несколько проблем семей воронежских участников СВО. Об этом Александр Гусев рассказал в своем телеграм-канале 13 июня.

Фото: Правительство Воронежской области

Так, Ирина Анатольевна попросила помочь провести ремонт дома. Ее супруг посмертно награжден орденом Мужества.

- Оперативно составим смету, найдем подрядчика и, конечно, сделаем ремонт, - заверил глава региона.

С такой же просьбой обратилась и наша землячка Валентина Викторовна. Один из ее внуков погиб, а второй сейчас выполняет боевые задачи. Ей тоже не отказали.

- Благодарен жителям региона за их патриотизм, верность долгу и мужество. Вместе мы преодолеем любые невзгоды и трудности. Родные участников СВО окружены нашей заботой и вниманием, и без поддержки не останутся. Ориентирую на такую работу всех своих подчиненных, - подчеркнул губернатор.