Красочные выходные: танцевали, водили хоровод и катались в тележках

Фото: Егор ОДЕГОВ

10 июня в Воронеже напротив Сити-парка «Град» прошел первый день фестиваля красок. На мероприятие приехало много подростков и родителей с детьми. Для гостей работала палатка, в которой можно было купить сладости, коктейли и краски в пакетиках.

Фото: Егор ОДЕГОВ

Когда все собрались, ведущий начал обратный отсчет, и уже через пару мгновений воздух окрасился всеми цветами радуги. Фестиваль начался.

Фото: Егор ОДЕГОВ

Воронежцы бросались друг в друга красками, танцевали и фотографировались под громкую музыку: звучали хиты «Тату», Леди Гаги, Рианны, Martrang, «Грибов» и других исполнителей.

Для кого-то это был не просто выходной.

- Моей дочке сегодня исполняется девять лет, поэтому мы тут, - улыбаясь, рассказала нам мама активной девочки в розовом платьице.

Фото: Егор ОДЕГОВ

Ведущий, узнав об этом, пригласил именинницу на сцену и предложил ее поздравить: дружное «С днем рождения!» прозвучало три раза.

Когда многие гости устали, особенно активные взяли тележки и стали на них разъезжать. Фото: Егор ОДЕГОВ

В итоге первый день фестиваля закончился очень душевно: кто-то начал водить «паровозик» (хоровод?), и уже пару минут спустя почти все присутствующие держались друг за друга, двигаясь по кругу.

Второй день красочного мероприятия стартует на том же месте в 17.00.