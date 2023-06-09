Выходные в Воронеже: музыка в Белом колодце и Зеленом театре, книжная ярмарка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Воронеже продолжается Платоновский фестиваль. В выходные горожан ждет насыщенная и разноплановая программа.

10 июня на Платоновфесте стартует книжная ярмарка. На Советской площади раскинут шатры книжные издательства. 12 июня на ярмарке пройдет эстафета-чтение платоновских рассказов.

10 июня в филармонии выступят пианисты из Китая - Сюйхуа Юнь и Жуй Мин.

10 июня в ВКЗ Платоновфест покажет спектакль "Джан" по рассказам Платонова Серовского театра драмы имени Чехова из Свердловской области. Постановка собрала несколько наград и отмечена критиками.

10 июня в оперном смотрите в рамках Платоновского танцевальный спектакль из Индии "Внутри". 10 и 11 июня в театре драмы - постановка из Армении "Гардения".

11 июня в меловом карьере в рамках Платоновфеста пройдет фестиваль "Музыка мира в Белом колодце".

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 июня в ВКЗ Тульский театр драмы имени Горького покажет "Сокровенную любовь" по произведениям Платонова.

Три дня в Центральном парке будут показывать кукольный спектакль на воде из Вьетнама, но на него уже не осталось билетов.

Зато можно сходить на три классных выставки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЮЗИКЛ НА ВОДЕ

С 10 июня в воронежском цирке стартуют гастроли шоу «Одиссея». В этом представлении-мюзикле манеж превратится в океан, а артисты - в отважного героя древнегреческого мифа и его друзей.

Зрители увидят историю приключений, посланных Одиссею Посейдоном. В нелегком пути героя будут сопровождать Прометей и морские котики. В своем путешествии они повстречают енотов и дикобразов, нильских крокодилов и кайманов, макак, шимпанзе, питонов и удавов. Вместе преодолеют хитрых троянцев, огнедышащих чудовищ-химер и морскую Медузу Горгону.

Во время водного путешествия зрители побывают в райском саду с радужными попугаями, лесными божествами сатирами и прекрасными нимфами. Водная гладь бассейна соединяется с работой фонтанов, видео-декорациями и пиротехникой.

10 июня в 17.00, 11 и 12 июня в 13.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СОВЕТСКИЕ ХИТЫ В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ

11 июня в Зеленом театре пройдет концерт "Золотые хиты "По вечерам". Это будет вечер любимых песен советской эстрады. Артист оперного театра Алексей Тюхин подготовил новую программу, в которую вошли произведения лучших советских композиторов XX столетия: Арно Бабаджаняна, Александра Зацепина, Микаэла Таривердиева и Оскара Фельцмана, Муслима Магомаева, Эдуарда Колмановского и многих других. На стихи поэтов: Николая Добронравова, Роберта Рождественского, Сергея Есенина, Геннадия Козловского, Леонида Дербенева и еще целого созвездия авторов. Прозвучат хиты XX века «Королева красоты», «Есть только миг», «В нашем городе дождь», «Элегия», «Синяя вечность», «Такая нам судьба дана» - это только малый список названий из яркой программы.

В концерте примут участие Евгений Мингалев (контрабас), Альбина Плотникова (фортепиано), Олеся Васечко (саксофон), Евгений Мисников (ударные).

Начало в 19.00, 6+